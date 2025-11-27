Fost șef al secției de cardiologie din Oradea, trimis în judecată pentru luare de mită

O femeie, fost șef al Secției de cardiologie de la Spitalul Clinic de Urgență „Avram Iancu” Oradea, a fost trimisă în judecată pentru luare de mită, după ce, în 2020, ar fi primit bani și bunuri alimentare de la pacienți pentru efectuarea consultațiilor de specialitate, a investigațiilor cardiologice și pentru întocmirea documentelor medicale necesare prezentării unor cadre militare (jandarmi și pompieri) în fața comisiilor.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a precizat că urmărirea penală s-a încheiat, iar femeia, în vârstă de 45 de ani, a fost trimisă în judecată în stare de libertate, pentru luare de mită în formă continuată.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 20 februarie – 28 octombrie 2020, medicul cardiolog a primit în mod repetat sume de bani și diverse foloase patrimoniale (bunuri alimentare) de la pacienți internați sau consultați în cadrul spitalului, pentru îndeplinirea unor acte ce intrau în sfera atribuțiilor sale de serviciu. Acestea includeau efectuarea consultațiilor de specialitate, investigațiilor cardiologice și întocmirea documentelor medicale necesare pentru evaluarea capacității de muncă a cadrelor militare.

„Conduita descrisă s-a realizat pe parcursul a 10 acte materiale, în baza unei rezoluții infracționale unice, într-un interval temporal relativ compact, după un modus operandi identic, constând în acceptarea și primirea de foloase necuvenite în legătură cu actul medical prestat. Faptele astfel reținute sunt de natură să afecteze imparțialitatea, integritatea și buna desfășurare a serviciului public medical. Din probele administrate rezultă că suma totală primită de medic a fost de 600 lei și 100 euro, iar unele foloase nu au putut fi cuantificate, respectiv bunuri alimentare”, a precizat Parchetul.

Ancheta a beneficiat de sprijinul Direcției Generale Anticorupție, iar dosarul a fost trimis Tribunalului Bihor pentru soluționare.