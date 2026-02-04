Culmea corupției: cutii cu bomboane, ouă și cafea, mita pentru care un procuror din Vâlcea a cerut închisoare

Trei persoane din Vâlcea au fost trimise în judecată pentru că le-au oferit medicilor și polițiștilor cadouri simbolice: ciocolată, cafea și ouă. Cazul stârnește controverse, mai ales în condițiile în care mari dosare de corupție cu prejudicii uriașe se blochează ani de zile în instanțe.

Potrivit anchetei, doi pacienți i-au oferit medicului care îi trata fie cutii cu ciocolată, fie cafea, fie bomboane. Oamenii au ajuns în fața judecătorilor, fiind acuzați de dare de mită.

Cel de-al treilea caz, la fel de comic, este cel al unei șoferițe care a oferit unei polițiste, fostă colegă de serviciu, o pungă cu 30 de ouă, în încercarea de a obține informații mai repede despre certificatul de înmatriculare al unui autoturism, scrie Digi 24.

Procurorul a considerat că faptele celor trei persoane constituie dare de mită și a cerut pentru fiecare câte un an și patru luni de închisoare, cu suspendare și supraveghere pe doi ani.

Judecătorii au respins însă dosarele, apreciind că gesturile nu depășesc sfera cadourilor simbolice.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.