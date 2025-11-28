search
Ce pedeapsă a primit un medic din Timiş care a luat mită de 34 de ori, după ce a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei

0
0
Publicat:

Judecătorii au stabilit sentința în dosarul unei femei, medic pneumolog din Timiș, care și-a recunoscut faptele după ce procurorii au documentat 34 de cazuri în care aceasta a primit mită de la pacienţi.

Medicul a recunoscut că a luat mită. FOTO: Shutterstock
Medicul pneumolog din județul Timiș a ajuns în atenția procurorilor după ce ancheta penală a scos la iveală că, pe parcursul a aproape un an și jumătate, a primit bani în mod repetat de la pacienți, ea fiind reţinută, în luna septembrie, pentru 24 de ore, în urma unor percheziţii făcute acasă, dar şi la cabinetul unde profesa.

Potrivit procurorilor, faptele s-au petrecut între aprilie 2024 și septembrie 2025, interval în care medicul ar fi primit mită de 34 de ori, iar sumele oferite de pacienți variind între 50 și 4.000 de lei şi ajungând în total la 8.150 de lei.

În timpul audierilor, femeia și-a recunoscut integral vinovăția, iar anchetatorii au decis încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, une mecanism legal care permite soluționarea cauzei fără un proces îndelungat.

Astfel, magistraţii au stabilit că o pedeapsă de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare şi mai multe interdicții, printre care şi aceea că medicul nu va avea să practice profesia de medic în unitățile sanitare de stat pentru o perioadă de doi ani, calculată din momentul în care hotărârea de condamnare va deveni definitivă.

De asemenea, s-a menținut și măsura sechestrului asigurător instituit în timpul urmăririi penale asupra sumei de 8.150 de lei, care urmează să fie confiscată

„Urmare a încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, sub rezerva confirmării acestuia de către instanţa de judecată, inculpata va fi condamnată la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare. Se va aplica inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat pe o perioadă de 2 ani, care se calculează de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Se va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat”, se arată în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Timişoara

Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
