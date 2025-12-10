Moarte suspectă pe un vas de croazieră: echipajul acuzat că a sedat un pasager după ce i-a permis consumul excesiv de alcool

Iubita unui bărbat care a murit pe un vas de croazieră anul trecut a intentat proces companiei Royal Caribbean. Acuză echipajul de ucidere din culpă, deoarece i-ar fi dat să bea pasagerului 33 de pahare de alcool, iar apoi ar fi folosit forța pentru a-l calma și i-ar fi administrat un sedativ.

Care sunt acuzațiile

Cuplul se afla într-o croazieră din Los Angeles spre Mexic, împreună cu alți membri ai familiei, inclusiv fiul lor, când s-a întâmplat tragedua. Michael Aguilar a murit în decembrie 2024, iar acum familia a dat în judecată compania care a organizat croaziera.

Iubita acestuia, Connie Aguilar, acuză membrii echipajului că i-au servit bărbatului 33 de băututi alcoolice, deși semnele de intoxicație erau clare. Când acesta a devenit agitat, în încercarea de a-și găsi camera, membrii echipajului l-au pus la pământ și i-au afectat respirația, acuză avocații familiei.

Aceștia acuză și că, la cererea căpitanului, membrii echipajului i-au administrat și un sedativ folosit pentru afecțiuni psihice și i-au pulverizat spray iritant. Toate acestea ar fi dus, la insuficiență respiratorie, și decesul lui Virgil, se mai afirmă în documentele depuse, citate de CBS News. .

Raportul legist arată că Michael Virgil a murit din cauza efectelor combinate ale asfixierii mecanice (când forța sau un obiect blochează respirația), obezității și intoxicației cu alcool.

Ce povestește un pasager

Un videoclip filmat de un alt pasager arăta cum bărbatul se afla într-un hol îngust de pe vas și lovea cu piciorul într-o ușă. Martorul a mai susținut că Virgil ar fi țipat cuvinte obscene și ar fi amenințat că îi va omorî pe el și un alt membru al echipajului. Ca să scape, cel din urmă s-ar fi încuiat într-o cameră cu prosoape, pe care Virgil a încercat să o spargă. Videoclipul surprinde cum agenții de securitate îl imobilizează în cele din urmă pe bărbat.

McHale, pasagerul amenințat, crede că anjajații vasului nu au procedat corect și a declarat că nimeni nu merita să moară așa cum a murit Virgil: „El avea nevoie doar de ajutor”.

Avocați: Membrii echipajului nu ar fi trebuit să îi servească alcool

Familia, prin avocați, susține că membrii echipajului nu ar fi trebuit să-i servească alcool lui Virgil, deoarece acesta „prezenta semne evidente de intoxicație vizibile” și că au fost neglijenți când au făcut-o.

Legea maritimă impune transportatorilor precum Royal Caribbean să „supravegheze și să asiste pasagerii susceptibili să se angajeze în comportamente periculoase pentru ei înșiși sau pentru alții”, se menționează în proces.

Compania, mai adaugă acuzarea, proiectează deliberat navele astfel încât să existe baruri „în fiecare colțișor” și „face tot posibilul pentru a încuraja și facilita consumul de alcool” la bord.