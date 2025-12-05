Crimă șocantă în Capitală: un tânăr de 26 de ani, reținut după ce și-a înjunghiat tatăl de 18 ori

Un bărbat de 26 de ani este cercetat pentru săvârșirea faptei de omor calificat (violență în familie). Potrivit autorităților, individul și-a înjunghiat tatăl de 18 ori, folosind mai multe cuțite.

„La data de 05.12.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unui inculpat (bărbat în vârstă de 26 de ani), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, în modalitatea omorului calificat, prin cruzimi”, transmite Ministerul Public într-un comunicat.

Potrivit autorităților, joi dimineață, 4 decembrie, tatăl și fiul au intrat într-o altercație fizică violentă, în locuința lor din Sectorul 4 al Capitalei.

Conflictul a degenerat, iar fiul a luat un cuțit și și-a atacat tatăl, care reușise inițial să se apere și să îl dezarmeze. Ulterior, tânărul a mai luat alte trei cuțite din bucătărie, cu care l-a înjunghiat în zona capului, gâtului, toracelui, precum și la nivelul brațelor.

Leziunile suferite au condus la decesul acesteia la scurt timp.

„Ca urmare a faptului că inculpatul i-a aplicat victimei 18 lovituri de cuțit, cauzându-i multiple plăgi înjunghiate, au fost reținute elementele circumstanțiale agravante ale infracțiunii de omor – săvârșirea faptei prin cruzimi.

Față de inculpat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar la data de 05.12.2025 procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, adaugă instituția citată.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.