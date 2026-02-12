Video Prăbușire fulgerătoare: momentul dramatic în care un crater uriaș înghite un drum foarte circulat din Shanghai

Într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film, un crater uriaș s-a format joi, în centrul orașului Shanghai, China, înghițind o porțiune importantă dintr-un drum intens circulat.

Camerele de supraveghere au surprins momentul șocant, pe măsură ce asflatul se prăbușea, transformând o stradă obișnuită într-un crater imens, potrivit firtspost.

Incidentul a avut loc în apropiere în districtul Minhang, unde echipele de construcții semnalaseră cu o zi înainte, pe 11 februarie, o scurgere de apă. Până joi dimineața, problema minoră s-a transformat într-un dezastru.

Specialiștii avertizează că astfel de incidente nu sunt neobișnuite în metropola chineză, care se confruntă cu riscuri constante de tasare a terenului, potrivit news18.

Solurile aluvionare moi, extracția excesivă a apei subterane, straturile subțiri de nisip și golurile rămase în urma construcțiilor urbane contribuie la prăbușiri de acest tip, de la mici gropi în carosabil, până la cratere de mari dimensiuni, precum cel surprins recent.

Până în prezent, nu au fost raportate victime, iar autoritățile locale continuă să evalueze pagubele și să ia măsuri pentru prevenirea unor incidente similare