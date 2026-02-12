Video Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență, sub presiunea bugetului. Dogioiu: „E nevoie de o rapidă intrare în vigoare”

Reforma administrației publice va fi adoptată, cel mai probabil, prin ordonanță de urgență, pentru a putea produce rapid efecte bugetare, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după ședința Executivului. Măsurile sunt considerate necesare atât pentru bugetul din acest an, cât și pentru atingerea țintelor asumate pentru 2026.

Ioana Dogioiu a explicat că varianta ordonanței de urgență este luată în calcul din motive de calendar, întrucât prevederile reformei trebuie să intre cât mai repede în vigoare. „Cel mai probabil va fi vorba despre ordonanţă de urgenţă din motive de calendar. E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi, ele trebuie să-şi producă efectul cât mai repede, pentru a contribui la bugetul de anul viitor, de anul în curs, pe 2026. Deci este necesar ca ele să fie în vigoare, să producă efecte pentru a contribui la ţintele pe care ni le-am asumat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului.

De ce nu angajarea răspunderii Guvernului

Potrivit acesteia, o eventuală procedură de angajare a răspunderii Guvernului ar presupune etape și termene care nu pot fi scurtate. După adoptarea proiectului în Guvern, ar urma perioada de trei zile în care parlamentarii pot depune obiecții, apoi depunerea unei eventuale moțiuni de cenzură, termenele aferente acesteia, precum și posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Toate aceste etape ar prelungi semnificativ procesul de adoptare.

Cum vor fi aplicate reducerile de cheltuieli

Referindu-se la reducerile de cheltuieli anunțate de unele ministere, Ioana Dogioiu a subliniat că acestea vor fi luate în calcul în stabilirea noilor măsuri. „Nu cred că există vreo lege care să poată fi ignorată. Va urma o decizie politică în privinţa conţinutului acestei ordonanţe sau acestui proiect, cel mai probabil ordonanţă. Dar, în mod cert, principiul este că cine a făcut tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituţie publică”, a precizat aceasta.

În consecință, ministerele care au redus deja cheltuielile cu procente mai mari vor avea obligații mai mici în noul proces de ajustare. Instituțiile care au realizat economii de aproximativ 7% ar urma să mai reducă doar diferența până la pragul stabilit, iar cele care au atins deja nivelul de 10% nu vor mai fi vizate de noi tăieri.

Situația din învățământ și pașii următori

În ceea ce privește sistemul de învățământ preuniversitar, purtătorul de cuvânt al Guvernului a arătat că situația este deja clarificată prin forma actului normativ aflată anterior în transparență decizională, existând o decizie politică pe acest subiect.

Finalizarea reformei administrației ar putea fi discutată din nou la începutul săptămânii viitoare, în cadrul unei ședințe a coaliției. Deocamdată, nu au fost stabilite detalii suplimentare privind organizarea acestei reuniuni.