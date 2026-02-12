Robert Negoiță scapă de controlul judiciar și revine la Primăria Sectorului 3. Decizie definitivă a instanței

Robert Negoiță se poate întoarce la conducerea Primăriei Sectorului 3, după ce judecătorii Tribunalului București au decis definitiv revocarea măsurii controlului judiciar impuse de DNA. Hotărârea a fost pronunțată marți, în urma contestației depuse de edil, și este definitivă.

Primarul fusese plasat sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 de lei și având interdicția de a-și exercita funcția. Odată cu decizia instanței, aceste restricții au fost ridicate, iar Robert Negoiță își poate relua atribuțiile.

Judecătorii Tribunalului București au analizat, marți, contestația depusă de primarul Sectorului 3 împotriva măsurii controlului judiciar. Inițial, în dosar fusese stabilit un termen pentru data de 17 februarie, însă instanța a soluționat cauza mai devreme.

La ora 15:30, magistrații au anunțat decizia: contestația lui Robert Negoiță a fost admisă, iar măsura controlului judiciar a fost revocată. În aceste condiții, edilul se va reîntoarce la primărie.

Argumentele procurorilor DNA

Potrivit restricțiilor impuse de procurori, Robert Negoiță nu mai avea voie să își exercite funcția de primar. Tocmai din acest motiv, edilul a contestat măsura, solicitând ridicarea interdicției.

De cealaltă parte, procurorii DNA au cerut menținerea controlului judiciar. Aceștia au susținut în fața instanței că, în cazul în care Robert Negoiță s-ar întoarce la Primărie, „ar putea să modifice probe, ar putea să ia legătura cu alți oameni vizați de anchetă sau ar putea să comită noi infracțiuni”.

Ședința de judecată a început în jurul orei 10:00, iar decizia a fost pronunțată în a doua parte a zilei.

Dosarul în care este cercetat primarul Sectorului 3

Robert Negoiță este cercetat într-un dosar deschis de DNA în urma unei investigații jurnalistice realizate anul trecut de Recorder. Potrivit jurnaliștilor, edilul ar fi folosit resursele Primăriei Sectorului 3 pentru a construi un drum pe terenul privat deținut de fratele său, Ionuț Negoiță, asfaltând zona în care acesta urma să dezvolte un proiect imobiliar.

Este vorba despre un drum de aproximativ un kilometru, construit în spatele Halei Laminor, care asigură accesul către terenurile unde companiile lui Ionuț Negoiță intenționează să dezvolte complexul imobiliar HILS Republica, situat în apropierea stației de metrou cu același nume.

Ce rețin procurorii în anchetă

În documentele DNA se arată că, la 22 august 2025, a fost deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu, reținându-se că Robert Negoiță ar fi dispus, cu încălcarea prevederilor legale, construirea și asfaltarea unei străzi pe terenul fratelui său, folosind fonduri și resurse ale Primăriei Sectorului 3.

Ulterior, la 20 noiembrie 2025, ancheta a fost extinsă, tot pentru abuz în serviciu. Procurorii susțin că, din 2018 și până în prezent, edilul ar fi dispus construirea și asfaltarea a 11 străzi din Sectorul 3 fără autorizații de construire și fără avizele obligatorii de la Transgaz, „generând un pericol major pentru siguranța locuitorilor din zona drumurilor construite (risc de explozie ca urmare a unor posibile fisurări ale conductelor de gaze, generate de traficul greu pe drumurile construite deasupra acestora)”.

În urma deciziei definitive a Tribunalului București, Robert Negoiță își poate relua activitatea la Primăria Sectorului 3, în timp ce dosarul penal instrumentat de DNA rămâne în curs de soluționare.