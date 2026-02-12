Tensiuni între aliați. Tusk afirmă că Polonia este un aliat loial al SUA, dar „nu va fi un vasal”

Polonia va rămâne un aliat loial al Statelor Unite, însă nu va acționa ca „vasalul vreunei țări”, a declarat joi premierul Donald Tusk.

Declarațiile lui Tusk vin la o zi după ce acesta a afirmat că Polonia nu va adera, „în aceste condiții”, la Consiliul Păcii propus de SUA, subliniind că, deși Varșovia rămâne apropiată de Washington, va sprijini doar acele inițiative internaționale care corespund intereselor Poloniei.

„Polonia a fost, este și va fi un aliat loial, de încredere și predictibil al Statelor Unite”, a declarat Tusk joi, pentru presa poloneză, după o reuniune a Consiliului Național de Securitate, transmite TVP World.

„Dar în această alianță, Polonia nu este și nu va fi – atâta timp cât eu voi fi prim-ministru – un vasal. Vom fi un aliat fidel, însă nu vom fi un vasal în relațiile cu nicio țară din lume”, a adăugat el.

Premierul a mai spus că alianțele trebuie să se bazeze pe parteneriat, nu pe supunere. „Relațiile dintre aliați nu pot funcționa dacă cineva doar încuviințează permanent și încearcă să obțină ceva prin lingușire, pentru că asta nu dă rezultate”, a spus Tusk.

Polonia respinge „deocamdată” invitația la Consiliul Păcii

Consiliul Păcii, propus de președintele american Donald Trump, a fost prezentat inițial ca un mecanism de sprijin pentru eforturile de pace din Gaza, dar ulterior s-a transformat într-un format internațional mai larg, pe care unele guverne europene îl văd drept o alternativă la Organizația Națiunilor Unite.

Trump a invitat mai multe state să se alăture inițiativei, inclusiv România, dar și Rusia și Belarus – un demers care a stârnit îngrijorări în capitalele europene. Majoritatea statelor membre ale UE au refuzat să semneze actul constitutiv al organismului, în luna ianuarie.

Miercuri, Tusk a declarat că Polonia va continua să analizeze inițiativa și „nu exclude niciun scenariu” în cazul în care circumstanțele se vor schimba.