Video Robert Negoiță a ieșit pozitiv la un test rapid pentru cocaină făcut de Marian Ceaușescu. Avocat: „Domnul primar nu e idiot să facă teste dacă era drogat”

Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, a ieșit pozitiv la un test rapid pentru cocaină aplicat de Marian Ceaușescu, chiar înainte de a contesta măsura dispusă de procurorii DNA.

Robert Negoiță s-a prezentat joi la instanță pentru a contesta măsura dispusă de procurorii anticorupție.

El a fost întâmpinat de Marian Ceaușescu, care i-a aplicat un test rapid pentru detectarea cocainei.

„Să vedem dacă iese pozitiv sau negativ. (...) Uitați-vă, a ieșit pozitiv. Dacă vreți să mă convingeți, mergem la un spital să faceți analize de urină. Ați ieșit pozitiv”, a declarat Marian Ceaușescu.

„În viața nu am folosit astfel de substanțe. Eu am făcut anti-drog în trafic”, a răspuns Robert Negoiță.

Unul dintre avocații primarului a intervenit, subliniind că realizarea testului în public nu dovedește consumul de droguri.

„Un om care face test în public înseamnă că nu se droghează, că domnul primar nu e idiot să facă teste dacă era drogat”, a spus avocatul.