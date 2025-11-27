Bărbat de 42 de ani, arestat preventiv după ce a călcat intenționat cu mașina o persoană. Victima a murit

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor și alte infracțiuni, după ce ar fi lovit intenționat cu mașina o persoană, care a decedat ulterior, informează Inspectoratul de Poliție Județean Brăila.

Alți doi bărbați, cu vârste de 49 și 64 de ani, au fost plasați în arest la domiciliu pentru tentativă la omor calificat, violare de domiciliu, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit anchetatorilor, faptele au avut loc pe 17 mai 2021, în municipiul Brăila, pe fondul unui conflict mai vechi între mai multe persoane. În urma incidentului, o persoană și-a pierdut viața, iar alte cinci au fost agresate.

„În urma probatoriului administrat, la data de 17.05.2021, în jurul orei 21:30, bărbatul de 42 de ani, având asupra sa un pistol letal, împreună cu ceilalți doi bărbați înarmați cu diferite obiecte contondente, pe fondul unei stări conflictuale anterioare, s-ar fi deplasat la imobilul situat în municipiul Brăila, cu intenția de a suprima viața persoanelor aflate în acel loc, exercitând în acest sens acte de violență asupra a cinci persoane. În același context, bărbatul de 42 de ani ar fi executat două focuri de armă în direcția persoanelor aflate în curtea locuinței, apoi s-ar fi retras în autoturismul folosit pentru a se deplasa la fața locului, ar fi demarat către poarta de acces a imobilului persoanelor vătămate, lovind o persoană care ulterior a decedat”, precizează sursa citată.

Cercetările au fost efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale. Bărbatul de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore pe 19 noiembrie, iar pe 27 noiembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.