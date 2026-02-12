search
Joi, 12 Februarie 2026
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”

Război în Ucraina
Publicat:

Confruntată cu temperaturi scăzute extreme, pe fondul resurselor limitate, infanteria ucraineană trebuie să fie creativă. Zona conflictului traversează una dintre cele mai severe perioade de frig extrem de la începutul invaziei ruse din 2022. Doi comandanți au explicat pentru Business Insider modul în care trupele reuşesc să supraviețuiască în tranșee pe ger.

Artilerie ucraineana razboi avdiivka transee foto Profimedia jpeg

Pentru infanteria ucraineană, supraviețuirea în tranșele iarnă cere o echilibristică delicată.

„Este extrem frig în Ucraina”, a declarat Nefor, sergent șef al unei companii de infanterie din Corpul 3 al Armatei Ucrainene. „Cred că este prima iarnă din ultimii ani în care vremea e atât de rece.”

Un val de frig a afectat o mare parte din Ucraina săptămâna trecută, aducând temperaturi negative care au scăzut până la -21°C pe timp de noapte în regiunea nord-estică Harkov, unde luptă Nefor. Business Insider a stat de vorbă cu el  și cu un alt comandant ucrainean, care supraveghează o companie de drone de pe front, despre ce înseamnă să mențină o poziție în tranșee în condiții meteorologice severe. Războiul de tranșee, neglijat în mare măsură în ultimele decenii, a reaprins interesul armatelor din întreaga lume, în special în Europa.

Cum să nu îngheți fără a fi detectat de drone

Nefor, care s-a identificat doar prin indicativul său, este responsabil de repartizarea rotațiilor infanteriei în pozițiile de pe linia frontului. O Orice soldat care ține o poziție trebuie să aibă în dotare încălzitoare chimice pentru corp, care pot fi purtate sub uniformă, spune el.

„Funcționează, nu e rău”, a precizat Nefor. „Dacă vrei să te odihnești un pic, iei un încălzitor chimic, un sac de dormit și te încălzești mai rapid.”

La temperaturi atât de scăzute, poți face degerături în 30 de minute, așadar trupele au nevoie constantă de încălzitoare, a mai spus el. Acestea țin de obicei șase până la opt ore, ceea ce înseamnă că un soldat are nevoie de cel puțin trei încălzitoare pe zi, a adăugat Nefor.

Compania sa a experimentat și încălzitoare alimentate electric. Dar acestea prezintă un risc – corpul de încălzește mai tare, ceea ce face ca soldații să fie mai ușor de detectat de optica termică, mai ales în raport cu mediul extern mult mai rece decât de obicei.

Încălzitoarele chimice, dimpotrivă, emană semnături termice reduse, dificil de detectat pentru dronele ușoare.

„Se poate identifica prezența unui dispozitiv cu termoviziune  pe armă, însă amprenta termică este minimă”, a menționat sergentul, referindu-se la sistemele de termoviziune atașate pe armele rușilor.

Locotenentul superior Serhii Andrieiev, adjunctul comandantului companiei de drone „Kraken” din cadrul Corpului 3 de armată, a precizat că piloții săi prioritizează camuflajul tranșeelor în timpul iernii, anotimp în care vegetația forestieră este redusă, diminuând acoperirea vizuală.

Semnalul termic generat de motoarele dronelor este mai ușor de identificat, iar luxul de a opera dintr-o clădire aflată pe linia frontului de la Harkov este disponibil doar pentru „operatorii de drone extrem de norocoși”, a adăugat Andrieiev.

„În cele mai multe cazuri, operăm dintr-o groapă adâncă sau o pivniță într-o clădire distrusă”, a detaliat comandantul adjunct.

Echipamentele precum încălzitoarele electrice consumă energie considerabilă și necesită o sursă de alimentare în tranșee.

Nefor a explicat că unitatea sa utilizează aproximativ 20 de baterii portabile EcoFlow, un număr insuficient pentru a acoperi toate pozițiile de pe linia frontului, acestea fiind necesare și pentru alimentarea ecranelor și radiourilor.

În schimb, majoritatea soldaților utilizează baterii externe personale pentru a-și menține dispozitivele încărcate. „Este bateria externă obișnuită, achiziționată din magazin”, a specificat Nefor. „Baterii externe cu porturi Type-C sau USB.”

„Dacă nu ești uscat, mori”

Temperaturile scăzute sunt exacerbate de fluctuațiile termice în jurul pragului de îngheț. Hainele, în special în zonele umede, absorb apa provenită din dezgheț, care ulterior îngheață, amplificând riscul de hipotermie.

„Dacă nu ești uscat, mori”, a subliniat Nefor. „Este un dicton frecvent utilizat.”

Îmbrăcămintea umedă în timpul iernii rămâne udă, impunând trupelor nevoia de a solicita haine de rezervă uscate de la comandanți.

Vehiculele terestre fără pilot au reprezentat recent un avantaj considerabil pentru unitatea lui Nefor, eliberând soldații de sarcina transportului de muniție, îmbrăcăminte și alte provizii esențiale, precum alimente, apă și încălzitoare chimice, pe o perioadă de câteva săptămâni, în tranșee.

Armele de foc și muniția sunt, de asemenea, susceptibile de a se impregna cu apă. Nefor a menționat că trupele sale aplică un amestec lubrifiant pe arme, compus în principal din ulei de motor și uneori o cantitate redusă de antigel, pentru a preveni înghețul.

„Trebuie să tragi o dată sau de două ori cu arma pentru a o încălzi, apoi aplici lubrifiant”, a explicat Nefor.

Amândoi comandanții au evidențiat faptul că iarna severă amplifică stresul psihologic resimțit de trupele ucrainene, deja supuse presiunii intense și adesea confruntate cu lipsa de întăriri, din cauza naturii extenuante a conflictului.

Unitatea lui Nefor dislocă grupuri restrânse de doi sau trei soldați – maximum patru – în fiecare poziție, pentru a minimiza riscul de detectare de către dronele rusești. Fiecare soldat alternează la intervale de câteva ore între posturile de observație, de obicei mai reci, și zonele de odihnă, mai încălzite.

Andrieiev a adăugat că, daca ar exista mai mulți piloți de drone, ar putea roti personalul din prima linie la fiecare patru sau cinci zile. În schimb, echipele sale petrec perioade de două până la trei săptămâni în păduri.

„Este epuizant să petreci atâta timp la temperaturi scăzute. Chiar și cu sisteme de încălzire”, a conchis Andrieiev.

Trupele au nevoie de resurse suplimentare de combustibil și îmbrăcăminte pentru a-și îndeplini sarcinile. Chiar și o acțiune elementară, cum ar fi utilizarea unei toalete improvizate în tranșee, devine o situație stresantă, soldatul fiind expus amenințării dronelor rusești, purtând simultan multiple straturi de haine, armură corporală și echipament militar.

Între timp, asalturile rusești pe care trebuie să le respingă rămân la fel de frecvente și intense în timpul săptămânilor reci, a spus Andrieiev.

„Nu contează cum este vremea. Vin spre noi ca niște zombi, câte doi sau trei în mijlocul câmpului înghețat”, a spus el.

