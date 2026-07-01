Accident cu șase victime pe DN 1, în Sibiu. Patru copii și doi adulți au fost transportați la spital

Patru copii și doi adulți au fost răniți, miercuri dimineață, după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil pe DN 1, între Veștem și Sibiu.

Un accident grav a avut loc miercuri dimineață, 1 iulie, pe DN 1, pe tronsonul dintre Veștem și Sibiu, după ce un autoturism în care se aflau doi adulți și patru copii a părăsit partea carosabilă.

Toți cei șase ocupanți ai mașinii au fost răniți, fiind transportați la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Astfel, cei patru copii, cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani, au fost duși la Compartimentul de Primiri Urgențe Luther din Sibiu. Doi dintre ei, un băiat de 8 ani și unul de 6 ani, au suferit traumatisme abdominale, în timp ce o fată de 10 ani a fost rănită la mână, iar o fetiță de 2 ani a suferit un traumatism facial.

Tot la spital au ajuns şi cei doi adulți. Femeia, în vârstă de 29 de ani, a fost transportată s la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu cu o leziune la picior, iar șoferul, un bărbat de 36 de ani, a fost dus la CPU Luther, împreună cu minorii, prezentând traumatisme faciale și mai multe contuzii,.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, între localitățile Veştem şi Sibiu, un bărbat, în vârstă de 36 de ani, domiciliat în județul Brașov, din motive care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul autoturismului pe care-l conducea și a ieșit în afara părții carosabile”, a transmis IPJ Sibiu.

Circulația în zonă a fost îngreunată pe durata intervenției și a verificărilor efectuate la fața locului, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.