Un TIR a făcut prăpăd în Neamţ: a lovit doi stâlpi de electricitate, o conductă de gaze şi s-a oprit în gardurile a două gospodării

Un TIR a făcut prăpăd, luni dimineață, în comuna Pipirig, județul Neamț, lovind doi stâlpi de electricitate, o conductă de gaze naturale și gardurile a două gospodării, după ce s-a răsturnat. Șoferul și pasagera din cabină au fost răniți și transportați la spital.

Accidentul s-a produs în jurul orei 05:15 a dimineţii de luni, 29 iunie, pe DN 15B, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, paramedici SMURD, Serviciul de Ambulanță Județean, polițiști și reprezentanți ai companiilor de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale.

Potrivit presei locale, în momentul producerii accidentului, în cabina autocamionului încărcat cu produse alimentare și nealimentare se aflau două persoane: şoferul, în vârstă de 21 de ani, şi o tânără de 20 de ani.

Din motive care urmează să fie stabilite, șoferul a pierdut controlul direcției, iar vehiculul a părăsit carosabilul. După ce s-a răsturnat, camionul a rupt doi stâlpi de electricitate, a avariat o conductă de gaze și gardurile a două gospodării din Pipirig.

„Un autocamion, încărcat cu produse alimentare şi non alimentare, în care se aflau două persoane a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat lovind doi stâlpi de electricitate, o ţeavă de gaz şi gardul a două gospodării”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

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Când au ajuns la locul accidentului, salvatorii l-au găsit pe şofer ieșit din cabină, în timp ce pasagera era prinsă între fiarele deformate ale autocamionului, astfel că pompierii au folosit echipamentele de descarcerare pentru a o scoate în siguranță.

„Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimei în siguranţă din interiorul cabinei. Ulterior, victima, o femeie în vârstă de 20 de ani care prezenta traumatisme, a fost preluată de echipajul SAJ şi transportată la spital”, au precizat reprezentanții ISU Neamț.

Șoferul, un tânăr de 21 de ani, a primit îngrijiri medicale la locul accidentului, după care echipajul SMURD l-a transportat la spital pentru investigații.

Pentru că TIR-ul a avariat rețeaua de distribuție a energiei electrice și conducta de gaze naturale, la locul intervenției au fost chemați și reprezentanții companiilor de utilități, care au lucrat pentru remedierea avariilor și pentru eliminarea oricărui risc.

De asemenea, traficul a fost blocat ore bune pe ambele sensuri, circulaţia fiind reluată abia după ora 8:00.