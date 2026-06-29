Două persoane, soț și soție, au murit după ce remorca unui camion încărcat cu colete s-a răsturnat peste mașina lor

Două persoane au murit, luni seara, strivite sub greutatea remorcii unui camion încărcat cu colete care s-a răsturnat peste o mașină. Accidentul a avut loc pe DN 22, la ieșirea din localitatea Movila Miresii către localitatea Comăneasca, din județul Brăila.

Doi oameni au murit striviți în autoturismul în care se aflau, după ce remorca unui camion, plină cu colete, s-a răsturnat peste mașina lor.

Potrivit ISU Brăila, mai multe autospeciale de salvare au intervenit pentru acordarea primului ajutor în cazul accidentului rutier.

Medicul SAJ prezent la fața locului a constatat decesul celor două persoane aflate în autoturism.

"Din primele date, se pare că un bărbat de 58 de ani, din Bulgaria, în timp ce conducea un autocamion pe DN 22 dinspre localitatea Movila Miresii către Brăila, remorca atașată acestuia s-ar fi desprins, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi lovit un autoturism care se deplasa dinspre Brăila către localitatea Movila Miresii, autoturism condus de o femeie de 61 de ani, din municipiu. În autoturism se afla în calitate de pasager, soțul acesteia, un bărbat de 66 de ani, din municipiu. Din nefericire, în urma evenimentului, un echipaj SAJ care s-a deplasat la fața locului, a constatat decesul celor două persoane aflate în autoturism”, potrivit IPJ Brăila.

Șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.