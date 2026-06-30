Copil de 7 ani, lovit de o maşină a Poliţiei pe trecerea de pietoni. Cum s-a produs accidentul

Un copil de 7 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o autospecială de poliție în orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș. Accidentul s-a produs în momentul în care minorul traversa strada pe bicicletă, pe marcajul pietonal.

Accidentul a avut loc pe 17 iunie 2026, în jurul orei 17:50.

Un agent de poliție în vârstă de 22 de ani, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, conducea autospeciala pe strada Lugoj, relatează Ziua de Vest, care citează IPJ Timiș.

Ajuns la intersecția cu strada Iulius Subici, acesta a oprit după ce trecuse de trecerea de pietoni, apoi a efectuat manevra de mers înapoi.

În acel moment, autospeciala l-a acroșat pe copilul de 7 ani, care traversa pe trecerea de pietoni, deplasându-se pe bicicletă.

Minorul s-a dezechilibrat și a căzut în afara carosabilului. Familia l-a transportat ulterior la spital pentru investigații medicale.

Agentul de poliție a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Amintim că, în 2023, un copil în vârstă de 12 ani a fost accidentat de o maşină de poliţie, pe o trecere pentru pietoni situată pe DN 17, în comuna bistriţeană Şieu-Măgheruş, autospeciala aflându-se în misiune.