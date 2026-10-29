Stupoarea unui bărbat care a mers să aprindă o lumânare, dar a găsit cavoul familiei vandalizat şi folosit ca depozit de gunoaie

O vizită la mormântul rudelor s-a încheiat cu o plângere la Poliție pentru un bărbat din Satu Mare, care a descoperit cavoul familiei vandalizat.

A găsit cavoul familiei transformat în groapă de gunoi. Foto: Presa SM

Bărbatul a avut o surpriză extrem de neplăcută zilele trecute, când a ajuns la locul de veci al familiei, într-un cimitir din municipiul Satu Mare, situat la coborârea de pe Podul Decebal, în apropierea intersecției cu Drumul Careiului. Acesta a găsit mormântul vandalizat. Practic, placa masivă de beton care acoperea cavoul era deplasată, iar o parte din interior, care rămăsese descoperită, era plină cu gunoaie.

Nemulțumit atât de răspunsul primit din partea administrației cimitirului de la care a încercat să obţină explicaţii în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, cât și de faptul că, la două zile după ce a depus o plângere, Poliția nu îl contactase, bărbatul a decis să se adreseze presei locale.

Imaginile făcute în cimitir şi publicate de presasm arată placa de beton așezată oblic, fisuri pe marginile construcției și porțiuni de beton desprinse. În interior se pot observa ghivece din plastic, candele, resturi de vegetație uscată, materiale plastice și alte obiecte abandonate.

Nimeni nu știe cine a lăsat deșeurile acolo și nici cum a fost deteriorat cavoul. Deocamdată, nu există informații care să stabilească dacă avariile au fost provocate intenționat, accidental sau dacă s-au produs în timp.

După descoperire, sătmăreanul a cerut explicații unui reprezentant al administrației cimitirului, care i-ar fi spus sec că administrația nu răspunde pentru distrugerile produse la locurile de veci.

Răspunsul l-a nemulțumit, spune bărbatul, mai ales în condițiile în care familia achită taxe pentru locul de veci, aşa că se aștepta să primească lămuriri cu privire la cele întâmplate.

El afirmă că înțelege că supravegherea permanentă a întregului cimitir este dificilă și că nu se așteaptă ca fiecare mormânt să fie păzit individual, însă consideră că administrația ar trebui să manifeste ai multă disponibilitate atunci când sunt semnalate asemenea probleme și să ofere explicații familiilor afectate, apreciind că discuția ar fi trebuit purtată cu mai mult respect și înțelegere.

Nemulțumit de situație, bărbatul a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare. Potrivit acestuia, la două zile de la depunerea sesizării nu primise încă niciun semn din partea polițiștilor, motiv pentru care a decis să facă public cazul prin intermediul presei locale.

Rămâne de stabilit cine a deteriorat cavoul și cum au ajuns gunoaiele în interior.

În ceea ce privește responsabilitatea pentru pagube, oamenii trebuie să ştie că plata taxei de administrare a locului de veci nu înseamnă automat că administrația cimitirului răspunde pentru orice deteriorare. Eventuala răspundere depinde de obligațiile care îi revin și de împrejurările în care s-a produs paguba.