Cine este femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. „Durerea nu are cuvinte”

Polițiștii din Dolj au identificat persoana suspectată că a vandalizat, săptămâna trecută, mormântul fostului mare fotbalist Ilie Balaci. Este vorba despre o femeie de 54 de ani din Craiova, cercetată acum pentru profanare de morminte.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au anunțat marți, 24 martie, că femeia este bănuită că, în data de 19 martie, ar fi distrus prin spargere fotografia memorială fixată pe piatra funerară din Cimitirul Sineasca.

Cazul a fost sesizat inițial de firma care asigură paza cimitirului, după ce a constatat distrugerea elementelor funerare. Polițiștii Secției 5 Craiova au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte și au demarat cercetări pentru identificarea autorului.

În urma investigațiilor, oamenii legii au reușit să stabilească identitatea suspectei, iar cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

„În continuarea activităţilor desfăşurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, în urma activităţilor specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că la data de 19 martie a.c., ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca. Cercetările sunt continuate de poliţişti, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă“, au transmis polițiștii.

După identificarea femeii, fiica lui Balaci le-a mulțumit polițiștilor pentru implicare, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

”Când este atins ceva sacru, durerea nu are cuvinte. Dar există oameni care știu să aducă liniște acolo unde a fost ruptă. Mulțumesc din suflet Poliției Române, Secției 5 Poliție Craiovița, domnului subcomisar Spînu Sorin și domnului polițist Cristian Bizera, pentru că au făcut dreptate cu demnitate și respect.

În astfel de momente înțelegi că… lumea este mai frumoasă datorită unor astfel de oameni.

Respect profund și recunoștință”, a scris fiica lui Ilie Balaci, pe pagina sa de Facebook.

Ilie Balaci, simbol al fotbalului românesc

Ilie Balaci a murit în octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști români, el și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, în perioada 1973–1984.

A jucat, de asemenea, la FC Olt și Dinamo și a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naționale, pentru care a marcat opt goluri.

După retragerea din activitatea de jucător, Balaci a avut o carieră de antrenor în zona Golfului și în nordul Africii, unde a obținut numeroase rezultate bune.