Cutremur în apropiere de Brașov. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 pe scara Richter s-a produs, joi dimineață în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, în județele Brașov și Argeș, a informat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Potrivit sursei citate, seismul a avut loc la o adâncime de doar 5 kilometri și a avut o intensitate de gradul II pe scara Mercalli.

Acesta s-a produs la ora 10:09:43 (ora locală a României).

Epicentrul s-a situat în apropierea următoarelor orașe: 23 km sud-vest de Brașov, 50 km sud-vest de Sfântu Gheorghe, 62 km nord de Târgoviște, 75 km nord-vest de Ploiești, 83 km nord-est de Pitești și 93 km nord-est de Râmnicu Vâlcea.

Numai în cursul lunii septembrie 2025, în România s-au produs 11 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3.

Cele mai mari cutremure din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.