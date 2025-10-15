Cutremur cu magnitudinea 4, produs în România. Zona neobișnuită în care s-a simțit

Un seism cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, în judeţul Satu Mare, arată datele publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

„În ziua de 15 octombrie 2025 la ora 07:57:20 (ora locală a României) s-a produs în Maramureș, Satu Mare un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 5.0 km”, a precizat INCDFP, într-un comunicat.

Cutremurul a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.

În octombrie 2025, în România s-au produs 13 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter, potrivit Agerpres.

În cursul lunii septembrie 2025, în țara noastră au avut loc 11 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3.

Cele mai mari cutremure din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.