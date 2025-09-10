Cum justifică părinții și directoarea grădiniței activitatea „Șoimii Patriei”: „Copiii trebuie să știe despre trecut”

Conducerea grădiniței în care a fost organizată activitatea „Șoimii Patriei” și părinții copiilor implicați au reacționat după ce imaginile apărute în spațiul public au stârnit controverse și au dus la deschiderea unui dosar penal.

Activitatea, intitulată „copilăria de altădată”, a avut loc în curtea unei grădinițe de stat. Conducerea spune că a avut acordul părinților și că de la activitate nu au lipsit salutul, cântecele și obiectele specifice perioadei.

„Generația de copii de azi habar nu are cine a fost Ceaușescu sau ce lucruri rele a făcut, iar copiilor li s-au prezentat lucrurile bune”, au spus părinții, potrivit Știrile ProTV. „Nu mi se pare nimic ieșit din comun. Nu s-a glorificat și copiii din ziua de azi trebuie să știe.”

„Noi ne-am ocupat, noi i-am îmbrăcat. Dacă era despre comunism, la grădiniță în perioada comunismului era portocaliu și bleumarin, nicidecum alb și bleumari”, au mai adăugat ei.

Conducerea grădiniței a transmis că nu a dorit să glorifice o perioadă din istoria recentă a României, ci și-a dorit să le ofere copiilor o experiență educativă.

„O mămică voluntară ce lucrează și la muzeu a prezentat niște lucruri despre vremea comunistă și doreau să discute cu copiii, că pe vremuri nu se putea intra în unitate fără uniformă. Eu la ședință nu am participat și ce s-a întâmplat am aflat din presa locală”, a transmis Renata Silaghi, directoarea grădiniței.

Reacția autorităților

Atât conducerea grădiniței, cât și inspectorii școlari au demarat anchete după apariția imaginilor în spațiul public.

„Ni s-a transmis că s-a dorit a fi o activitate educativă în cadrul căreia elevii să fie familiarizați cu perioada de odinioară. Există o anchetă în desfășurare, iar după raportul pe care îl va emite această comisie vom fi în măsură să spunem dacă anumite aspecte semnalate sunt reprobabile”, a spus Ruxandra Monica Chivulescu, inspector școlar general ISJ Satu Mare.

Și reprezentanții Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului spun că vor cere clarificarea celor întâmplate.

„Este absolut inadmisibil, cu atât mai mult cu cât se încalcă și cadrul legal, dintr-o dublă perspectivă. Pe de o parte politica în școală, pe de altă parte prezentarea unei ideologii care a produs un regim criminal”, Daniel Șandru, directorul Institutului de Investigare al Crimelor Comunismului

Grădinița Samus din Satu Mare a stârnit controverse după ce conducerea unității i-a îmbrăcat pe copii în uniforme specifice Șoimilor Patriei și Pionierilor, cu ocazia unei zile tematice. Între timp a fost deschis un dosar penal şi IICCMER a criticat dur această decizie.