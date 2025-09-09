Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum răspunde instituția

Grădinița Samus din Satu Mare a stârnit controverse după ce conducerea unității i-a îmbrăcat pe copii în uniforme specifice Șoimilor Patriei și Pionierilor, cu ocazia unei zile tematice.

Potrivit PresaSM, în cadrul activității, au fost prezentate și volume care fac apologia lui Nicolae Ceaușescu, inclusiv texte autobiografice care-l glorifică pe fostul dictator.

Ulterior, conducerea grădiniței a precizat că ziua tematică respectivă „nu are rolul de a ovaționa sau glorifica acea perioadă istorică”.

„Această zi tematică NU are rolul de a ovaționa sau glorifica acea perioadă istorică, ci de a le oferi copiilor o experiență educativă și amuzantă prin care să descopere cum era copilăria «altădată», comparând-o cu prezentul printr-o incursiune în timp.

Istoria nu se uită, ea se povestește din nou fiecărei generații”, a transmis Grădinița Samus pe Facebook.

Șoimii Patriei a fost o organizație de partid a copiilor preșcolari și școlari, în vârstă de 4-7 ani, și își desfășura activitatea sub îndrumarea Organizației Pionierilor. Organizația „Șoimii Patriei” s-a constituit la nivel central la 10 decembrie 1976.

Ca și Organizația Pionierilor și Uniunea Tineretului Comunist, organizația „Șoimii Patriei” a fost o organizație de partid.

Intrarea copiilor în organizație avea loc într-un cadru festiv, în prezența părinților și a reprezentanților organelor de partid și de stat locale sau centrale. Pionierii înmânau cu acest prilej grupelor de noi șoimi ai patriei însemnele organizației: drapelul, fundele și insignele.