Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum răspunde instituția

Publicat:
Ultima actualizare:

Grădinița Samus din Satu Mare a stârnit controverse după ce conducerea unității i-a îmbrăcat pe copii în uniforme specifice Șoimilor Patriei și Pionierilor, cu ocazia unei zile tematice.

FOTO: Facebook Grădinița Samus
FOTO: Facebook Grădinița Samus

Potrivit PresaSM, în cadrul activității, au fost prezentate și volume care fac apologia lui Nicolae Ceaușescu, inclusiv texte autobiografice care-l glorifică pe fostul dictator.

Ulterior, conducerea grădiniței a precizat că ziua tematică respectivă „nu are rolul de a ovaționa sau glorifica acea perioadă istorică”.

„Această zi tematică NU are rolul de a ovaționa sau glorifica acea perioadă istorică, ci de a le oferi copiilor o experiență educativă și amuzantă prin care să descopere cum era copilăria «altădată», comparând-o cu prezentul printr-o incursiune în timp.  

Istoria nu se uită, ea se povestește din nou fiecărei generații”, a transmis Grădinița Samus pe Facebook.

Șoimii Patriei a fost o organizație de partid a copiilor preșcolari și școlari, în vârstă de 4-7 ani, și își desfășura activitatea sub îndrumarea Organizației Pionierilor. Organizația „Șoimii Patriei” s-a constituit la nivel central la 10 decembrie 1976.

Ca și Organizația Pionierilor și Uniunea Tineretului Comunist, organizația „Șoimii Patriei” a fost o organizație de partid.

Intrarea copiilor în organizație avea loc într-un cadru festiv, în prezența părinților și a reprezentanților organelor de partid și de stat locale sau centrale. Pionierii înmânau cu acest prilej grupelor de noi șoimi ai patriei însemnele organizației: drapelul, fundele și insignele.

Satu Mare

loading Se încarcă comentariile...
