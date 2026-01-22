O femeie a murit după ce a fost atacată și mușcată de câine. A fost găsită fără suflare în curtea casei

O femeie de 75 de ani, din localitatea Brebu, județul Caraș-Severin, a fost găsită moartă în curtea sa, existând suspiciunea că ar fi fost mușcată de câinele său, iar asta i-a cauzat decesul.

O femeie în vârstă de 75 de ani a fost găsită moartă în curtea unui imobil din localitatea Brebu, județul Caraș Severin, primele informații indicând faptul că a fost mușcată de câine.

Oamenii legii au găsit femeia căzută într-o anexă a curții, în stare de inconștiență, cu leziuni pe suprafața corpului.

La fața locului a intervenit și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin, care a constatat decesul femeii.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.