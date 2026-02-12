Un lider politic rus acuză Kremlinul de sabotaj informațional din cauza restricționării Telegram și îi numește „ticăloși” pe inițiatori

Nemulțumirile față de încetinirea și blocarea aplicației Telegram iau amploare în Rusia. Pe 11 februarie, liderul partidului Rusia Justă, Serghei Mironov, s-a alăturat criticilor și a acuzat autoritățile de la Kremlin de sabotaj informațional, o strategie despre care spune că este promovată cu aprobarea președintelui Vladimir Putin.

Serghei Mironov i-a numit „ticăloși” pe cei care au inițiat și implementat măsurile de restricționare a aplicației, declarând că Telegram joacă un rol esențial în comunicarea armatei ruse. Potrivit unei declarații făcute jurnaliștilor, blocarea platformei afectează grav coordonarea militarilor în timpul operațiunilor de luptă.

Politicianul a vorbit și despre impactul asupra populației civile, susținând că sute de mii de ruși de pe front și din spatele acestuia depind de Telegram pentru a păstra legătura cu familiile lor, notează dialog.ua.

Oamenii strâng bani pentru a putea comunica unii cu alții, iar autoritățile le iau această posibilitate, a declarat Mironov.

Liderul Rusia Justă a cerut ca cetățenii să aibă libertatea de a alege singuri ce aplicații de mesagerie folosesc, făcând referire la Telegram și Max, fără a menționa alte platforme populare precum WhatsApp.

Într-un document oficial transmis secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu, Mironov a avertizat că încetinirea și blocarea Telegram reprezintă un pericol pentru siguranța populației, întrucât limitează accesul la informații vitale despre posibile amenințări militare.