Un microbuz în care se aflau cinci persoane a luat foc în mers, la Ocnele Mari. Vehiculul a ars în întregime

Un microbuz ce cinci pasageri a luat foc miercuri seara, 26 noiembrie, în localitatea Ocnele Mari. Potrivit autorităților, vehiculul a luat foc în mers.

Din fericire, pasagerii au reușit să se autoevacueze la timp, fără a suferi leziuni, scrie Agerpres.

„S-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă.

Din primele informaţii, cinci persoane s-au autoevacuat şi nu necesită îngrijiri medicale”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, Sorin Albinaru.

Reprezentantul ISU Vâlcea a precizat că pompierii au localizat şi lichidat incendiul în scurt timp, însă vehiculul a ars în întregime, din cauza flăcărilor înalte fiind degradate, de asemenea, şi ferestrele unei locuinţe din apropiere, precum şi gardul proprietăţii respective.

Din informaţiile de până acum, se pare că focul ar fi plecat de la motor, însă cauza exactă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită după verificarea vehiculului.