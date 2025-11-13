Un microbuz cu 9 persoane s-a răsturnat pe câmp, în județul Constanța

Un microbuz s-a răsturnat joi, 13 noiembrie, în afara părții carosabile, în județul Constanța. În mașină se aflau 9 persoane, dintre care 3 au fost rănite, fiind constiente și cooperante.

Accidentul s-a produs între localitățile Pietreni și Viișoara, din județul Constanța.

Potrivit ISU Dobrogea, este vorba despre o mașină de transport persoane în care se aflau 9 oameni care s-a răsturnat în afara părții carosabile pe DN 3 între localitățile Pietreni și Viișoara.

La fața locului intervin o autospecială pentru stingere cu apă și spumă și o autospecială pentru victime multiple de la Detașamentul Medgidia, precum și trei ambulanțe SAJ.

Echipajele medicale acordă îngrijiri medicale victimelor.

Cauzele accidentului sunt în curs de investigare de către autorități.

Traficul pe DN3 a fost temporar îngreunat, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonă.

Potrivit Infotrafic, se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe artere rutiere din județele: Călărași, Constanța, Ialomița și Ilfov.

Pe autostrăzile adiacente capitalei, respectiv A 0, A 1 București - Pitești, A 2 București - Constanța, A 3 București - Ploiești, precum și pe autostrada A 4 Ovidiu - Agigea, vizibilitatea este scăzută, pe alocuri, sub 100 de metri.