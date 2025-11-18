Microbuz şcolar depistat cu 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă

Un microbuz şcolar în care se aflau 31 de copii, de două ori mai mulţi decât capacitatea maximă admisă, a fost oprit în trafic pe DN 10, în localitatea Zăbrătău, judeţul Covasna, în cadrul acţiunii Truck&Bus. Șoferul, în vârstă de 45 de ani, a fost amendat cu peste 7.800 de lei, iar certificatul de înmatriculare al vehiculului a fost reţinut.

Poliţia Română explică, într-o postare pe Facebook, că astfel de situaţii reprezintă „pericole reale pentru siguranţa celor mici: supraglomerare, lipsa centurilor pentru toţi pasagerii şi dificultatea de evacuare, în caz de incident pot transforma orice oprire bruscă într-o tragedie”.

Microbuzul, omologat pentru 16 locuri, transporta 31 de elevi, depăşind astfel capacitatea maximă admisă. Poliția atrage atenția că „transportarea elevilor în asemenea condiţii reprezintă un risc major pentru siguranţa acestora. În situaţia unui eveniment rutier, lipsa centurilor pentru toţi pasagerii, supraglomerarea şi imposibilitatea de a asigura o evacuare rapidă pot conduce la consecinţe grave, integritatea copiilor fiind pusă în pericol”.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.822,5 lei, și au dispus reţinerea certificatului de înmatriculare al microbuzului.

Acțiunea Truck&Bus, derulată în perioada 17–23 noiembrie, face parte din Planul de operaţiuni ROADPOL și urmărește respectarea normelor legale privind transportul de mărfuri și persoane. Verificările vizează, printre altele, respectarea timpilor de conducere și odihnă, legalitatea efectuării transportului, deținerea documentelor obligatorii, respectarea capacității maxime admise, evaluarea stării psiho-fizice a conducătorilor auto și respectarea limitelor de viteză.