Incident grav la Brăila: Autobuz cuprins de flăcări pe Șoseaua Vizirului

Un autobuz s-a făcut scrum, vineri dimineață, pe Șoseaua Vizirului din Brăila. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale pentru a stinge incendiul, iar circulația a fost blocată pe un sens de mers.

Incendiul violent în Brăila la primele ore ale dimineţii de vineri, 3 octombrie, când un autobuz a luat foc pe Șoseaua Vizirului. În câteva minute, vehiculul a fost cuprins de flăcări violente și a ars ca o torță, ridicând un nor dens de fum vizibil de la mare distanță.

Pentru stingerea incendiului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a mobilizat patru autospeciale de stingere cu apă și spumă. Pompierii s-au luptat cu focul preț de zeci de minute pentru a preveni extinderea flăcărilor la clădirile din apropiere sau la alte vehicule aflate în trafic, potrivit probrăila.

În timpul intervenției, traficul rutier pe Șoseaua Vizirului a fost restricționat, un sens de circulație fiind complet blocat pentru a permite accesul autospecialelor. Din fericire, nu au existat persoane rănite.