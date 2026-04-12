Video Tată și fiu, găsiți după o noapte de căutări în zona montană din Vâlcea. Mașina le-a rămas blocată în zăpadă

Intervenție de aproape 5 ore în noaptea de 11 spre 12 aprilie în județul Vâlcea, unde jandarmii montani și salvamontiștii au fost mobilizați pentru găsirea a două persoane dispărute în zona montană. Este vorba despre un bărbat de 51 de ani și fiul său, în vârstă de 18 ani, plecați din localitatea Comanca. Cei doi voiau să ajungă la Cascada Apa Spânzurată, dar au rămas înzăpeziți.

Alerta a fost dată la 112, în jurul orei 00:10, de către soția bărbatului, care a anunțat că nu a mai reușit să ia legătura cu cei doi după ora 16:00.

Pentru misiunea de căutare au fost mobilizate echipaje de jandarmi montani din posturile Olănești și Voineasa, salvamontiștii din Brezoi, precum și un echipaj SMURD. După aproximativ cinci ore de intervenție, tatăl și fiul au fost găsiți în jurul orei 04:30, în zona Cheile Oltețului.

Cei doi se aflau în autoturismul personal, rămas blocat și suspendat în stratul consistent de zăpadă, pe un drum înghețat.

Încercările de a scoate mașina au fost imposibile în condițiile date, urmând ca aceasta să fie recuperată ulterior, potrivit reprezentanților Jandarmeriei.

Sursa video: IJJ Vâlcea

Cele două persoane nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Acestea au fost transportate în siguranță în Brezoi, iar soția bărbatului a venit după el și fiul lor.

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor din zonele montane și recomandă turiștilor să se informeze în prealabil despre starea traseelor și condițiile meteo, să evite drumurile neamenajate sau acoperite de zăpadă și să își anunțe apropiații cu privire la traseul ales. În situații de urgență, este esențială apelarea numărului 112.

Tot astăzi, în prima zi de Paște, o acțiune de salvare în condiții extreme a avut loc în Masivul Piatra Craiului, unde doi turiști au rămas blocați pe un traseu acoperit de gheață și au cerut ajutor prin 112. Jandarmii montani au reușit să-i coboare în siguranță. Asemenea multor situații similare, cauza principală a incidentului a fost lipsa echipamentului adecvat.