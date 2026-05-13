Fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, dat în urmărire de Kremlin. „O nouă farsă a Rusiei”

Rusia l-a inclus pe fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, pe o listă de persoane urmărite în cadrul unei anchete penale nespecificate, au relatat miercuri instituțiile media de stat, citând baza de date a Ministerului rus de Interne.

Ben Wallace a ocupat funcția de ministru al Apărării al Marii Britanii dinaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, până în august 2023. De atunci, el a continuat să susțină intensificarea sprijinului militar pentru Kiev și să condamne agresiunea rusă.

Comentând decizia Moscovei, Wallace a declarat: „Nu sunt surprins de această nouă farsă a Rusiei, într-un moment în care Kremlinul eșuează atât pe plan intern, cât și extern.”

„Întreaga lume știe că Rusia a invadat ilegal Ucraina în urmă cu patru ani”, a transmis el prin e-mail pentru Reuters, acuzând Kremlinul că „trimite mii de tineri ruși la moarte doar pentru ego-ul lui (președintele Vladimir) Putin”.

În octombrie anul trecut, un parlamentar regional rus a cerut ca Wallace să fie inclus pe lista internațională de persoane urmărite a Rusiei, din cauza unor declarații făcute la Forumul de Securitate de la Varșovia despre Crimeea, peninsula anexată de Rusia de la Ucraina în 2014.

Vorbind în cadrul forumului, în septembrie, Wallace a recomandat sprijinirea Ucrainei pentru a putea lansa un atac militar asupra podului care leagă sudul Rusiei de Crimeea.

„Trebuie să ajutăm Ucraina să obțină capabilități cu rază lungă de acțiune pentru a face Crimeea imposibil de utilizat. Trebuie să strangulăm Crimeea. Dacă vom face asta, cred că Putin va realiza că are ceva de pierdut”, a spus el. „Trebuie să distrugem podul blestemat.”

Nu este clar câți oficiali sau oameni publici străini figurează în baza de date a Ministerului rus de Interne privind persoanele urmărite. În 2024, publicația independentă Mediazona afirma că lista include zeci de politicieni și oficiali europeni.

Agenţia de stat rusă TASS afirma la vremea respectivă, citând o sursă neidentificată din domeniul securităţii, că oficialii respectivi sunt învinuiţi de "distrugerea şi degradarea unor monumente ale soldaţilor sovietici" din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Moscova a condamnat în lipsă mai mulți oficiali și jurnaliști, însă aceste cazuri au în mare parte un caracter simbolic.