Incendiu violent într-un bloc din Sighetu Marmației. Peste 80 de persoane s-au evacuat. O femeie şi un copil au primit îngrijiri medicale

Pompierii au intervenit în noaptea de marți spre miercuri pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe din Sighetu Marmației, unde au ars tablourile electrice de pe trei etaje ale imobilului. Peste 80 de persoane s-au evacuat din cauza fumului dens, iar o femeie şi un copil au primit îngrijiri medicale

„Detaşamentul de Pompieri Sighetu Marmaţiei a intervenit noaptea trecută, în jurul orei 23:00, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la tablourile electrice ale unui bloc de locuinţe situat pe strada Alexandru Ivasiuc. La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj de prim ajutor SMURD”, a transmis, miercuri, ISU Maramureş.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără şi degajări mari de fum la nivelul tablourilor electrice pe trei etaje ale imobilului.

„Din cauza fumului care a inundat casa scării, s-a luat măsura de siguranţă a evacuării locatarilor din imobil. S-au autoevacuat 80 de persoane, iar 2 locatari au fost evacuaţi de forțele de intervenţie. Un copil în vârstă de 10 ani şi o femeie au fost asistaţi de echipajul medical aflat la faţa locului, însă nu a fost nevoie ca aceştia să fie transportaţi la spital”, a mai transmis sursa citată.

După întreruperea alimentării cu energie electrică, incendiul a fost lichidat, pompierii intervenind ulterior pentru ventilarea spaţiilor afectate.