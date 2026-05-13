Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Analiză Val de automedicație cu antiparazitare după o apariție online a actorului Mel Gibson. Oncologii: „Nu există dovezi, doar riscuri grave”

Un medicament antiparazitar folosit de ani de zile pentru indicații bine stabilite a ajuns din nou în centrul unei controverse online, după ce actorul Mel Gibson a susținut într-un podcast extrem de popular că mai mulți oameni cu cancer în stadiul IV s-ar fi vindecat folosind ivermectină. La câteva luni după acel episod, numărul prescripțiilor pentru ivermectină s-a dublat în Statele Unite. ,,Pentru mine când aud așa ceva e ca și cum aș auzi că o sirenă înoată în mare", spune dr. Mihail Pautov. De altfel, specialiștii atrag atenția că, în prezent, nu există dovezi clinice solide care să arate că ivermectina tratează vreun tip de cancer. Mai mult, spun aceștia, automedicația poate avea consecințe foarte grave.

FOTO: Shutterstock
Cum a început noul val de interes pentru ivermectină

Pe 9 ianuarie 2025, actorul Mel Gibson a apărut în podcastul „The Joe Rogan Experience”, unde a povestit că trei prieteni cu cancer în stadiul IV s-ar fi recuperat după ce au luat ivermectină și fenbendazol. Fragmente din podcast au fost distribuite masiv pe rețelele sociale și au strâns zeci de milioane de vizualizări.

La scurt timp după apariția podcastului, cercetătorii americani au observat o creștere puternică a prescripțiilor pentru combinația ivermectină-benzimidazol. Potrivit unui studiu publicat în revista JAMA Network Open și coordonat de cercetători de la UCLA, numărul prescripțiilor s-a dublat în lunile care au urmat episodului.

Creșterea a fost și mai mare în rândul pacienților cu cancer, unde prescripțiile au fost de peste 2,5 ori mai numeroase decât în perioada similară a anului precedent.

Autorii studiului spun că fenomenul ridică semne de întrebare privind influența pe care o pot avea personalitățile publice și rețelele sociale asupra deciziilor medicale ale oamenilor.

Ce este, de fapt, ivermectina

Ivermectina este un medicament antiparazitar utilizat în practica medicală pentru indicații bine stabilite. Nu este aprobată ca tratament pentru cancer.

Dr. Irina Anghel, medic specialist în oncologie medicală, spune că în prezent „nu există dovezi clinice robuste care să susțină eficiența sa în tratamentul cancerului la oameni, în ciuda unor interpretări apărute în spațiul online”.

Dr. Mihail Pautov, medic specialist în chirurgie generală,  atrage atenția că multe dintre informațiile distribuite online omit un detaliu esențial: dozele folosite în experimentele de laborator nu pot fi comparate cu administrarea la oameni.

„În laborator tu iei ivermectină, o pui peste niște celule vii canceroase și vezi cum reacționează ele în combinație cu alte citostatice. Dar dozele care se folosesc în laborator sunt toxice pentru om”, subliniază acesta.

El compară situația cu un experiment absurd:

„E ca și cum am pune celulele canceroase într-o tăviță și am turna peste ele clor. Și am spune: «Clorul a omorât cancerul», iar oamenii ar începe să bea clor”.

Potrivit medicului, folosirea invermectinei fără indicație medicală poate avea efecte negative grave: 

,,Ivermectina este toxică pentru sistemul nervos central. pentru creier, pentru nervi. Există cazuri documentate chiar fatale în care oamenii iau ivermectina după rețete de pe internet". 

Și medicul oncolog Irina Anghel vorbește despre riscurile utilizării fără supraveghere medicală: 

,,Acestea includ reacții adverse neurologice, posibile efecte hepatice și interacțiuni medicamentoase."

Riscul major: abandonarea tratamentelor oncologice

Dincolo de efectele adverse, medicii spun că cea mai mare problemă apare atunci când pacienții aleg să înlocuiască tratamentele recomandate de oncologi cu terapii promovate online.

,,Când spunem cancer este așa un termen umbrelă pentru foarte multe boli diferite care includ celule diferite, care au semnale diferite, care răspund diferit. De aia avem mii de tratamente diferite pentru cancer. Să spui că ivermectina tratează canceru e ca și cum ai spune că un compus te ajută să fii mai bun. Mai bun la ce? Există o sută de lucruri la care poți fi mai bun. Același lucru și când se spune că ivermectina tratează cancerul. Care cancer? Că sunt sute de cancere și mii de tratamente diferite prin mecanisme diferite. E ridicol să credem că ivermectina sau orice compus ar putea trata cancerul. E pur și simplu ca un basm pentru copii. Pentru mine când aud așa ceva e ca și cum aș auzi că o sirenă înoată în mare", spune dr. Pautov. 

Medicul chirurg amintește că există forme de cancer care pot fi tratate cu succes dacă sunt depistate la timp.  În aceste cazuri, întârzierea terapiei poate reduce drastic șansele pacientului.

Concluzia celui mai mare studiu pe Ivermectină: nu aduce beneficii pacienţilor cu forme grave de COVID-19

„E tragic când oamenii se uită la un podcast, cum a fost cel cu Joe Rogan și Mel Gibson, aud un caz anecdotic - pe care nu-l știm, nu e documentat, nu știm dacă a făcut alt tip de tratament. Poate era un pacient care a avut un cancer de piele, l-a tratat corect conform protocolului, a luat și invermectină și l-a vindecat complet. Nu știm asta. Și oamenii ajung să renunțe la tratamentul convențional care îi poate salva, fac un tratament care este complet nefuncțional și mor din cauza asta. Asta este partea tragică", spune dr. Mihail Pautov. 

Medicul oncolog Irina Anghel atrage atenția asupra aceluiași risc: 

,,Utilizarea tratamentelor promovate online în locul consultului medical poate conduce la decizii terapeutice nefundamentate științific. În cazul bolilor oncologice acest lucru poate avea consecințe semnificative, inclusiv progresia bolii și reducerea eficienței intervențiilor terapeutice standard.

În plus, substanțele sau schemele terapeutice fără validare clinică pot genera efecte adverse imprevizibile și pot interfera cu tratamentele prescrise de medic. Din acest motiv, comunitatea medicală subliniază necesitatea evaluării oricărei informații terapeutice prin prisma dovezilor științifice și a supravegherii specializate."

Ce spun, de fapt, studiile invocate online

Una dintre lucrările invocate frecvent în discuțiile despre ivermectină și cancer este un articol publicat de cercetători în 2020. Dr.  Mihail Pautov spune însă că lucrarea este adesea interpretată greșit.

Ce este cancerul de pancreas și de ce e atât de periculos

,,Studiul citat este un review a literaturii, adică oamenii de știință au luat și s-au uitat în literatură să vadă ce s-a scris despre ivermectină și cancer. Și chiar ei spun că nu există niciun studiu pe oameni, că nu există un lot reprezentativ, nu știm ce tratează". 

Medicul atrage atenția că inclusiv studiile medicale pot fi folosite pentru propagarea de fake news-uri. 

,,Este exemplul perfect al faptului că studiile trebuie să fie interpretate și analizate de medici și explicate de medici. Când un astfel de studiu ajunge în mâna unor oameni care nu au intenții bun atunci acești oameni spun că există un studiu care arată că e invermectina e eficientă în cancer". 

Și Dr. Irina Anghel subliniază:

,,În literatura de specialitate există studii preclinice care investighează posibile efecte ale ivermectinei asupra unor mecanisme celulare implicate în oncogeneză. Aceste cercetări, realizate în principal in vitro sau pe modele animale, au sugerat potențiale efecte biologice asupra proliferării celulare.

Totuși, rezultatele preclinice nu pot fi extrapolate direct la utilizarea la om, din cauza diferențelor de farmacologie, dozaj și complexitate biologică. Până în prezent, nu există studii clinice de calitate care să demonstreze un beneficiu terapeutic al ivermectinei în cancer, iar substanța nu este inclusă în ghidurile oncologice actuale."

