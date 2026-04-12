search
Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Acțiune de salvare în condiții extreme: Doi turiști au rămas blocați pe un traseu înghețat, în Piatra Craiului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O acțiune de salvare în condiții extreme a avut loc în Masivul Piatra Craiului, unde doi turiști au rămas blocați pe un traseu acoperit de gheață și au cerut ajutor prin 112. Jandarmii montani au reușit să-i coboare în siguranță. 

Jandarmii montani din Zărnești au fost mobilizați imediat și au pornit către zona Padina Hotarului, unde accesul era îngreunat de zăpadă înghețată și instabilă.

„Intervenție dificilă pentru recuperarea a doi turiști rămași blocați într-o zonă dificilă din Masivul Piatra Craiului. Un apel primit prin sistemul 112 i-a alertat pe jandarmii montani din Zărnești. Doi turiști rămași blocați în zona Padina Hotarului ne-au solicitat sprijinul, aflându-se în imposibilitatea de a continua deplasarea, zona fiind una foarte dificilă, cu zăpadă înghețată și instabilă,  a transmis duminică, pe Facebook, Jandarmeria Română.

„De teamă să nu alunece pe gheață, au stat aproximativ o oră și 30 de minute culcați pe burtă”

Asemenea multor situații similare, cauza principală a incidentului a fost lipsa echipamentului adecvat.

„Și de această dată cei doi turiști s-au aventurat pe un traseu dificil, total neechipați și nepregătiți. După un drum de aproximativ 2 ore și 30 de minute colegii noștri au ajuns la turiști, i-au echipat cu echipament adecvat și i-au coborât în siguranță la baza masivului, în condiții deloc ușoare. Speriați, dar fără probleme de sănătate, cei doi bărbați le-au spus jandarmilor că de teamă să nu alunece pe gheață, au stat aproximativ o oră și 30 de minute culcați pe burtă”, se mai arată în postarea Jandarmeriei.

„Situația în care singuri s-au pus acești turiști a fost una foarte gravă”

Reprezentanții Jandarmeriei au subliniat gravitatea situației:

„Cu siguranță situația în care singuri s-au pus acești turiști a fost una foarte gravă, ne bucurăm că intervenție promptă a jandarmilor montani a făcut ca aceștia să ajungă teferi pentru a se bucura de Lumina Învierii!”.

Turiștii au fost coborâți în siguranță. FOTO captură video FB Jandarmeria Română

Recomandări de la Salvamont pentru turiștii care-și petrec Paștele pe munte

Salvamont România a luat măsuri speciale pentru siguranța turiștilor în zonele montane din întreaga țară, asigurând permanență în baze și patrule în zonele cu risc. În contextul unui aflux crescut de turiști, salvatorii vin și cu recomandări pentru cei care merg la munte:

„Este extrem de important ca fiecare turist să conștientizeze riscurile și să contribuie activ la prevenirea incidentelor. Ne dorim ca aceste sărbători să se desfășoare în condiții de siguranță și cu respect față de mediul montan”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Singurele alimente pe care Elena și Nicolae Ceaușescu le mâncau de Paște. Ce nu lipsea niciodată de pe masa festivă
gandul.ro
image
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
mediafax.ro
image
Bun de plată! Ce despăgubiri e obligat să plătească Daniel Pancu dacă rupe contractul cu CFR Cluj
fanatik.ro
image
Cazul unui tată care cere ca iubitul soției să fie ținut departe de cei șase copii ai cuplului. Avocat: „Procurorul a trecut de partea agresorului”
libertatea.ro
image
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat
digisport.ro
image
Încă o lovitură pentru continentul nostru: Europa își pierde supremația farmaceutică în fața 'cleștelui' format de SUA și China
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
I-a oferit prietenia sa, dar l-a costat viaţa. David, copilul român ucis în Spania, urma să împlinească 12 ani
observatornews.ro
image
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
cancan.ro
image
Veste proastă de Paște de la BNR. Șanse aproape zero ca pensiile să se indexeze. Pensionarii pierd 300 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
prosport.ro
image
Salariu atractiv oferit de Kaufland pentru un post de curățenie. Condiția care trebuie îndeplinită
playtech.ro
image
”Cadoul” pe care Meme Stoica l-a primit de ziua lui, chiar de Paște, când a împlinit 50 de ani. Era la Jilava! ”Acolo au venit Rădoi, Gâlcă, Oli”
fanatik.ro
image
Scandal în Europa. Fabrica unui producător de mașini popular în România, acuzată de abuzuri grave asupra muncitorilor
ziare.com
image
Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Paște negru pentru comuniști. Cum a fost arestată conducerea PCdR în zile de sărbătoare
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Ouăle de Paște Faberge. Cum au ajuns bijuteriile imperiale ruse să coste zeci de milioane de euro
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
click.ro
image
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
click.ro
image
Florin Zamfirescu împlinește 77 de ani. Povestea fascinantă a unui uriaș artist. „Actoria este o oglindire în care publicul poate să-și vadă propriile calități, dar și propriile defecte”
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios a spus „pas”? „Cel mai bun miel e porcul”
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”

OK! Magazine

image
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat

Click! Pentru femei

image
Ce nu vezi la „Survivor România”. Adi Vasile vorbește despre limite și ce tip de concurent îl impresionează

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?