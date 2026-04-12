Acțiune de salvare în condiții extreme: Doi turiști au rămas blocați pe un traseu înghețat, în Piatra Craiului

O acțiune de salvare în condiții extreme a avut loc în Masivul Piatra Craiului, unde doi turiști au rămas blocați pe un traseu acoperit de gheață și au cerut ajutor prin 112. Jandarmii montani au reușit să-i coboare în siguranță.

Jandarmii montani din Zărnești au fost mobilizați imediat și au pornit către zona Padina Hotarului, unde accesul era îngreunat de zăpadă înghețată și instabilă.

„Intervenție dificilă pentru recuperarea a doi turiști rămași blocați într-o zonă dificilă din Masivul Piatra Craiului. Un apel primit prin sistemul 112 i-a alertat pe jandarmii montani din Zărnești. Doi turiști rămași blocați în zona Padina Hotarului ne-au solicitat sprijinul, aflându-se în imposibilitatea de a continua deplasarea, zona fiind una foarte dificilă, cu zăpadă înghețată și instabilă, a transmis duminică, pe Facebook, Jandarmeria Română.

„De teamă să nu alunece pe gheață, au stat aproximativ o oră și 30 de minute culcați pe burtă”

Asemenea multor situații similare, cauza principală a incidentului a fost lipsa echipamentului adecvat.

„Și de această dată cei doi turiști s-au aventurat pe un traseu dificil, total neechipați și nepregătiți. După un drum de aproximativ 2 ore și 30 de minute colegii noștri au ajuns la turiști, i-au echipat cu echipament adecvat și i-au coborât în siguranță la baza masivului, în condiții deloc ușoare. Speriați, dar fără probleme de sănătate, cei doi bărbați le-au spus jandarmilor că de teamă să nu alunece pe gheață, au stat aproximativ o oră și 30 de minute culcați pe burtă”, se mai arată în postarea Jandarmeriei.

„Situația în care singuri s-au pus acești turiști a fost una foarte gravă”

Reprezentanții Jandarmeriei au subliniat gravitatea situației:

„Cu siguranță situația în care singuri s-au pus acești turiști a fost una foarte gravă, ne bucurăm că intervenție promptă a jandarmilor montani a făcut ca aceștia să ajungă teferi pentru a se bucura de Lumina Învierii!”.

Recomandări de la Salvamont pentru turiștii care-și petrec Paștele pe munte

Salvamont România a luat măsuri speciale pentru siguranța turiștilor în zonele montane din întreaga țară, asigurând permanență în baze și patrule în zonele cu risc. În contextul unui aflux crescut de turiști, salvatorii vin și cu recomandări pentru cei care merg la munte:

„Este extrem de important ca fiecare turist să conștientizeze riscurile și să contribuie activ la prevenirea incidentelor. Ne dorim ca aceste sărbători să se desfășoare în condiții de siguranță și cu respect față de mediul montan”.