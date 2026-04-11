Accidente în bucătărie, de Paşte. Două femei din Iași, internate de urgență. Un ele şi-a prins degetul în blender

Două femei din Iași au ajuns la spital în urma unor accidente casnice petrecute în timp ce pregăteau masa de Paște, una dintre ele având nevoie de intervenție chirurgicală de urgență după ce și-a prins degetul într-un blender.

În zilele dinaintea Paștelui, bucătăriile devin adesea mai aglomerate ca de obicei şi chiar... periculoase. În dorinţa de a prepara cât mai multe feluri de mâncare, timpul devine un ingredient esenţial, numai că adesea au loc şi accidente, unele mai uşoare, altele mai grave.

Două femei din Iași au fost internate la Clinica de Chirurgie Plastică a Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, în urma unor accidente casnice petrecute în timp ce pregăteau masa de Paște, în ambele situații fiind nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. Mai mult decât atât, una dintre paciente a ajuns direct în sala de operație, notează ziaruldeiasi.

Potrivit coordonatorului UPU Iași, dr. Diana Cimpoeșu, primul caz este al unei femei în vârstă de aproximativ 35 de ani, care a suferit o leziune severă la mâna stângă după ce degetul arătător i-a fost prins într-un blender.

„Medicii au constatat o plagă tăiată cu retenție de corp străin - lama aparatului - fiind necesară intervenția în sala de chirurgie plastică pentru extragerea acesteia și repararea leziunilor”, a explicat dr. Diana Cimpoeșu.

În cel de-al doilea caz este vorba despre o femeie de aproximativ 50 de ani, care a ajuns la spital cu arsuri provocate atât de flacără, cât și de lichid fierbinte. Aceasta a suferit arsuri de gradele 2 și 3 pe aproximativ 5% din suprafața corporală, după ce s-a dezechilibrat și a căzut peste aragaz. În urma incidentului, pacienta a suferit și un traumatism cranian, fiind diagnosticată cu hematom epidural frontal.

„Arsura este parțială, afectând aproximativ 5% din suprafața corporală, și este însoțită de un mic hematom epidural frontal (o acumulare de sânge între osul craniului și învelișul protector al creierului), după ce pacienta s-a dezechilibrat și a căzut peste aragaz. A fost internată la Clinica de Chirurgie Plastică”, a detaliat medicul.

În acest context, medicii ieşeni au atenția că, în perioada sărbătorilor pascale, volumul crescut de activități gospodărești poate duce frecvent la astfel de accidente, recomandând prudență în utilizarea aparatelor electrocasnice și a surselor de foc.

Iar această agitație nu se oprește la ușa bucătăriei: vineri, 10 aprilie, vineri, 10 aprilie, o şoferiţă s-a ales cu o amendă de 1.800 de lei şi a rămas fără permis timp de trei luni, după ce a gonit cu 178 km/h, de teamă că i „se ard cozonacii”.