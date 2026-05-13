Video Focuri de armă în Senatul din Filipine, unde s-a baricadat mâna dreaptă a fostului președinte în războiul împotriva drogurilor

Scene de panică au avut loc miercuri seară în Senatului din Filipine, după ce focuri de armă au răsunat în interior, unde s-a refugiat senatorul Ronald „Bato” Dela Rosa, unul dintre cei mai apropiați aliați ai fostului președinte Rodrigo Duterte, pe numele căruia Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pentru crime împotriva umanității, relatează CNN.

Senatorul, fost șef al poliției, s-a baricadat în Senat încă de luni pentru a evita arestarea, după emiterea unui mandat internațional de arestare pe numele său. Autoritățile au confirmat că nu există victime, însă circumstanțele exacte ale schimbului de focuri rămân neclare.

Confuzie după ce s-au auzit focuri de armă

Potrivit oficialilor Senatului și presei locale, focurile de armă s-au auzit în timpul unei operațiuni de securitate desfășurate în jurul clădirii. Jurnaliști aflați la fața locului au transmis imagini cu polițiști, militari și agenți de securitate mobilizați în jurul complexului parlamentar, înainte ca mai multe împușcături să provoace panică generală.

În imaginile publicate de publicația filipineză Rappler, reporterii și personalul de securitate sunt surprinși fugind după ce se aud mai multe focuri de armă a căror sursă nu a fost identificată oficial.

Ulterior, poliția a ordonat evacuarea tuturor jurnaliștilor și angajaților neesențiali din clădire, iar personalul de securitate al Senatului a blocat accesul prin închiderea ușilor instituției.

Președintele Filipine Ferdinand Marcos Jr., a negat că forțele guvernamentale ar fi încercat să pătrundă în Senat pentru a-l aresta pe Dela Rosa. Șeful statului a declarat că incidentul pare să fi fost provocat de un schimb de focuri între un grup armat neidentificat și forțele de securitate ale Senatului.

Acesta a spus că nu a ordonat poliției sau Biroului Național de Investigații să pună în aplicare mandatul de arestare.

Ronald Dela Rosa, în vârstă de 64 de ani, nu a mai părăsit clădirea Senatului de luni, când agenți ai unei unități locale de investigații au încercat să îl rețină. Camerele de supraveghere l-au surprins fugind pe holurile și scările interioare ale instituției, în timp ce colaboratorii săi încercau să îl ajute să evite arestarea.

După acel moment, Senatul a intrat în repetate rânduri în stare de alertă, iar în jurul complexului au fost mobilizate efective importante ale poliției antirevoltă.

Dela Rosa a transmis în mai multe intervenții live pe Facebook că refuză să fie trimis la Haga și susține că CPI nu are jurisdicție asupra sa fără aprobarea instanțelor filipineze.

Vizibil emoționat, senatorul a declarat că situația reprezintă „cel mai jos punct” al vieții sale.

„Voi înfrunta acuzațiile, atâta timp cât sunt respectate procedurile legale. Dacă există un mandat legitim de arestare, să îl prezinte mai întâi în fața unei instanțe filipineze”, a spus acesta.

Acuzații grave privind războiul antidrog al lui Duterte

Curtea Penală Internațională îl acuză pe Dela Rosa că a conspirat împreună cu fostul președinte Rodrigo Duterte la violențele din cadrul campaniei antidrog care a marcat Filipine între 2016 și 2022.

Mandatul de arestare emis de CPI face referire la cel puțin 32 de persoane ucise în perioada 2016–2018 și susține că senatorul ar fi avut un rol esențial în organizarea și coordonarea operațiunilor.

Dela Rosa, cunoscut în Filipine drept „Bato” („Stâncă”), este fost șef al poliției naționale și unul dintre cei mai loiali colaboratori ai lui Duterte. Cei doi provin din regiunea Davao, bastionul politic al fostului lider filipinez.

În perioada în care Duterte era primar al orașului Davao, Dela Rosa conducea structuri ale poliției locale implicate în controversata strategie „oplan tokhang”, o campanie prin care presupuşii traficanţi sau consumatori de droguri erau somaţi să se predea. Organizațiile pentru drepturile omului susțin însă că mulți dintre cei vizați au fost uciși în cadrul unor execuții extrajudiciare.

După ce Duterte a devenit președinte în 2016, modelul aplicat în Davao a fost extins la nivel național. Potrivit datelor oficiale ale poliției, peste 6.000 de persoane au fost ucise în operațiuni antidrog, însă organizațiile independente afirmă că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare.

Într-un interviu acordat CNN în 2016, Dela Rosa justifica acțiunile poliției prin faptul că agenții trag asupra suspecților „dacă viața lor este pusă în pericol”.

Duterte se află în custodia Curții Penale Internaționale

Fostul președinte Rodrigo Duterte a fost arestat în martie 2025 pe aeroportul internațional din Manila și transferat la Haga, unde se află în prezent în custodia CPI. Procesul său nu a început încă.

Duterte a respins constant acuzațiile privind încălcarea drepturilor omului și a susținut că problema drogurilor trebuie soluționată exclusiv prin mecanismele interne ale statului filipinez. Tot el a retras Filipine din CPI după ce tribunalul internațional a început investigațiile privind războiul împotriva drogurilor

Cu toate acestea, Curtea susține că păstrează jurisdicția asupra faptelor comise în perioada în care Filipine era stat membru al CPI, adică între 2016 și 2019.

Situația din Senat are loc într-un moment de profundă instabilitate politică în Filipine. Luni, Camera Reprezentanților a votat în favoarea suspendării vicepreședintei Sara Duterte, fiica fostului președinte, aceasta fiind acuzată de utilizarea abuzivă a fondurilor publice, avere nejustificată și chiar complot pentru asasinarea președintelui Ferdinand Marcos Jr.

Vicepreședinta urmează să fie judecată chiar de Senat, iar o eventuală demitere ar putea pune capăt ambițiilor sale prezidențiale pentru alegerile din 2028.

În aceeași zi, aliații clanului Duterte din Senat, inclusiv Ronald Dela Rosa, au susținut schimbarea conducerii camerei superioare a Parlamentului și instalarea lui Alan Peter Cayetano, un apropiat al fostului președinte filipinez.

La scurt timp după acel vot, Dela Rosa a fost plasat sub ceea ce autoritățile au numit „custodie protectivă” în interiorul Senatului, practic un scut în fața arestării.