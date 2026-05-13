Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit la Palatul Cotroceni. Mesajul transmis de prima-doamnă a Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost însoțit de soția sa la summitul B9 de la București, însă prima-doamnă a Ucrainei a avut un program separat de acesta. Ea s-a întâlnit, în schimb, cu partenera liderului român Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, la Palatul Cotroceni.

„Ne-am întâlnit cu prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, în luna martie, pe câmpurile summitului „Shaping the Future Together”, organizat de Melania Trump, la Washington. Astăzi mă bucur să îmi întâlnesc deja colega din România la București, în timpul vizitei președintelui Ucrainei în România”, a transmis Olena Zelenska pe pagina sa de Facebook.

Prima-doamnă a Ucrainei a transmis, totodată, că este „recunoscătoare acestei țări și oamenilor săi pentru sprijinul constant acordat Ucrainei încă din prima zi a invaziei ruse. Un rol aparte îl are ajutorul umanitar”. Ea a dat ca exemple momentele în care România a contribuit cu purificatoare de apă după ce distrugerea barajului de la Kahovka și în care s-a alăturat inițiativei „Warmth for Ukraine” „în această iarnă grea”, sprijinind totodată Fundația Olenei Zelenska printr-un proiect de dotare a elevilor cu echipamente pentru învățarea la distanță.

„România susține limba și cultura ucraineană, precum și dorința noastră de a le face cunoscute în lume. Bucureștiul este una dintre cele 119 locații din 59 de țări în care funcționează deja ghiduri audio în limba ucraineană, în cadrul proiectului nostru de „ucrainizare” a principalelor monumente ale lumii. Un astfel de ghid este disponibil, în special, la Muzeul „Grigore Antipa”, unul dintre cele mai frumoase muzee de istorie naturală din Europa. Din 2022 până în prezent, accesul în acest muzeu este gratuit pentru cetățenii ucraineni”, a mai precizat Olena Zelenska.

Ea a anunțat, de asemenea, că țara noastră va deveni cel de-al 27-lea stat ale căror universități se vor alătura Coaliției globale a studiilor ucrainene, o inițiativă de stat dedicată studiului academic al Ucrainei și al tot ceea ce este ucrainean.

„Împreună cu doamna Mirabela vom participa la semnarea memorandumurilor relevante cu universitățile din București, Cluj și Suceava”, a adăugat Olena Zelenska.

Prima-doamnă a Ucrainei a transmis că a invitat-o pe Mirabela Grădinaru la cel de-al 6-lea Summit al Primelor Doamne și Domni. „De fiecare dată punem în discuție cele mai importante teme pentru societățile noastre: securitate, educație, sănătate mintală, iar apoi încercăm să le transformăm în rezultate concrete, benefice pentru oameni. Ne vom bucura să cooperăm cu România și în acest domeniu”, a mai precizat.

Cele două au participat în luna martie la un summit privind educația digitală a copiilor organizat la Washington de Melania Trump. La vremea respectivă, Administrația Prezidențială a publicat o fotografie în care Mirabela Grădinaru apare alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska.

Întrevederea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska de miercuri are loc în contextul în care președintele Nicușor Dan găzduiește la Palatul Cotroceni cea de‑a 11‑a ediție a Summitului Formatului București 9. Evenimentul are loc în prezența reprezentanților statelor membre B9, țărilor nordice, SUA și Ucrainei.