Horoscop 14 mai. Taurii trebuie să fie atenți la bani, iar Săgetărorii la documentele pe care le semnează

Ziua de joi, 14 mai, aduce provocări, schimbări de stare și decizii importante pentru multe zodii, potrivit previziunilor făcute de Lorina, astrologul Click!.

Berbec

Iubire - Sunt momente favorabile pentru cupluri sau pentru a petrece timp într-o companie confortabilă.

Sănătate - Starea de sănătate e mai bună decât credeţi. Imaginaţia este hiperactivă, dar acum nu are bază reală.

Bani - Puteţi stârni o furtună într-un pahar cu apă. Vedeţi profitul pe ansamblu şi nu vă legaţi de mici pierderi inerente.

Taur

Iubire - Vă întâlniți mai des cu rudele și e benefic să vă interesați de problemele cu care se confruntă și să ajutați.

Sănătate - Faceți exerciții de stretching la trezire pentru a îmbunătăți circulația și a destinde coloana.

Bani - Simțiți că e mai bine să fiți precaut cu banii. E risc să fiți păcălit chiar fără intenția conștientă a vânzătorului.

Gemeni

Iubire - Nu stați izolat, chiar dacă vreți intimitate și răgaz să vă uitați în albume de fotografii vechi.

Sănătate - Interesați-vă de specialiștii sau instructorii potriviți. Căutați să vă inspire încredere și referințe.

Bani - Includeți în buget planurile și cheltuielile ce țin de membrii mai în vârstă.

Rac

Iubire - Un prieten vă acaparează. Are nevoie să vă spună ultimele bârfe şi micile drame personale.

Sănătate - Zona ficat-fiere-vezică biliară vă poate juca feste dacă exageraţi cu oboseala sau alimente grele.

Bani - Investiţi în activităţi distractive sau în cursuri de dezvoltare personală. Ocupaţi-vă de persoana proprie!

Leu

Iubire - Vă pierdeți repede cumpătul, nu aveți răbdare iar cei apropiați se pot simți jigniți de răbufniri.

Sănătate - Aveți agenda plină și nu vă preocupați de voi decât seara, atunci când vă opriți din ritmul haotic.

Bani - Pentru aceiași bani ca și până acum, e nevoie de mai multă muncă pentru a duce la finalizare prosperitatea proiectelor.

Fecioară

Iubire - Nu vă izolați! Soluția rămâne comunicarea, chiar dacă starea vă e mai sensibilă.

Sănătate - Vă treziți cu senzația că nimic nu vă merge și mintea este în ceață. Aveți răbdare.

Bani - Acumulați informații care se vor dovedi utile în perioada când vor veni teste sub formă de provocări profesionale.

* Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.