Vacanţă în Grecia sau în România? Cât au plătit cinci români pentru o masă cu peşte şi fructe de mare în Thassos

O notă de plată publicată de un turist român pentru o masă luată în Thassos a stârnit numeroase reacţii pe reţelele sociale, în contextul discuţiilor tot mai frecvente despre costurile de pe litoralul românesc.

Experienţele turiştilor români din Grecia continuă să fie comentate pe reţelele sociale, mai ales atunci când vine vorba despre comparaţiile inevitabile cu preţurile de pe litoralul românesc. O postare publicată recent pe grupul de Facebook „Forum Thassos” a atras atenţia după ce un turist a arătat cât a plătit pe o masă pentru cinci persoane pe insula grecească.

Românul a povestit că a mers la Taverna Sakis, un local aflat pe plaja din Skala Rachoni, unde a luat prânzul alături de alte patru persoane. Meniul a inclus preparate din peşte şi fructe de mare, printre care doradă, caracatiţă, barbuni şi mix fish, la care s-au adăugat garnituri, skordalia, desert, vin şi bere.

La final, nota de plată a fost de 118 euro pentru cinci persoane, adică aproximativ 23-24 de euro de persoană, echivalentul a circa 120 de lei de persoană.

„Ieri cină la munte, azi prânz la mare, lângă plajă, la Taverna Sakis din Skala Rachoni. Cam așa a arătat ședința de azi, unde am pus calea la țară. Și am avut poftă de mix fish, doradă, caracatiță și barbuni. Și dacă le-a plăcut mult ieri, fetele au cerut și azi cartofi cu ouă deasupra. Toate foarte bune! 118 euro cu tot cu pâine, skordalia, desert, vin și bere, în 5 oameni”, a scris românul pe grupul dedicat insulei Thassos.

Nu este singura experienţă care atrage atenţia asupra diferenţei dintre modul în care înţeleg grecii să atragă turişti, daţă de atitudinea operatorilor autohtoni. Un alt român a povestit pe acelaşi grup că a avut parte de o surpriză într-un local din Prinos, după ce a comandat „patsas”, supa tradiţională grecească asemănătoare ciorbei de burtă.

„Cu treabă azi prin Prinos, am avut o surpriză foarte placută când am mâncat «patsas» - supa tradițională grecească, similară cu ciorba de burtă, în localul «La Strada 69». Surpriza constă în faptul că proprietarii au auzit că românii mănâncă ceva similar și au adus... smântână! Poate nu vi se pare ceva wow, dar aici nu se prea găsește! Cu oțet, condimente, sare și pâine, am mâncat un prânz minunat, la un preț accesibil! Sigur mai revin când sunt în zonă!”, a scris acesta.

Astfel de relatări contribuie la imaginea pe care Grecia şi-a construit-o în ultimii ani în rândul turiştilor români: destinaţii curate, porţii consistente şi preţuri pe care mulţi le consideră încă accesibile, în ciuda creşterilor din turismul european.

În fiecare sezon estival, comparaţiile dintre vacanţele din Grecia şi cele de pe litoralul românesc revin în discuţie, iar notele de plată publicate online ajung adesea să influenţeze deciziile celor care îşi planifică concediul de vară.