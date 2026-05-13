search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cristian Tudor Popescu, nemulțumit de summitul B9. „Agapa a arătat ca o reuniune pricăjită de provincie”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat o serie de critici dure la adresa scenei politice și a reuniunii B9 organizate la București, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Cristian Tudor Popescu CTP FOTO Inquam Photos / Bogdan Ioan Buda
Cristian Tudor Popescu CTP FOTO Inquam Photos / Bogdan Ioan Buda

Într-o postare intitulată sugestiv „Summitul Țuțuiatu”, Cristian Tudor Popescu a început prin a-l ironiza pe președintele Nicușor Dan pentru solicitarea adresată viitorului Executiv privind elaborarea rapidă a bugetului pe 2027.

„Încă o năsărâmbă a președintelui Dan: a trasat sarcină noului guvern să facă bugetul pe 2027 până în septembrie! «Noul guvern» deocamdată nu există și nici nu se zărește. Bugetul pe 2026 s-a dus până în aprilie...”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul spune că realizarea unui astfel de obiectiv depinde de mai mulți factori externi și de îndeplinirea unor condiții importante.

„Las la o parte aceste aspecte și vă întreb: cum să facă bugetul când socoteala depinde de îndeplinirea jaloanelor PNRR, mult întârziată, până la 31 august și demararea programului de securitate națională SAFE, ca să știi de câți bani dispui?”, afirmă acesta.

Grindeanu „se vrea premier”

În același mesaj, CTP îl atacă și pe liderul PSD Sorin Grindeanu, despre care spune că „se scălâmbăie și se vrea premier”.

„Un aspect interesant al făpturii care se scălâmbăie și se vrea premier, denumită Grindeanu: la încheietura mâinii stângi poartă cel puțin 4 brățări, atâtea am numărat când și-a ridicat mâna cu o unduire de baiaderă”, a scris gazetarul.

Cristian Tudor Popescu critică și reacțiile PSD după anunțul privind recesiunea economică tehnică.

„Acesta e singurul comentariu la măscăreala anti Bolojan de după anunțul previzibil de recesiune economică tehnică al INS. A, și deviza social-democrată: «PSD a dat, fie numele său binecuvântat, Bolojan a luat, fie-i numele blestemat!»”, a mai transmis acesta.

„B9,  cel mai înalt vârf din Munții Măcinului, Țuțuiatu”

Gazetarul a comentat, totodată, și reuniunea B9 desfășurată la București, pe care o compară cu „cel mai înalt vârf din Munții Măcinului”.

„Presa pro PSDan a umflat în neștire «Summitul» B9, care s-a dovedit cel mai înalt vârf din Munții Măcinului, Țuțuiatu, 467 metri Au tot anunțat cum a fost invitat Trump, ca și cum ar fi venit. Apoi, l-au dat ca înlocuitor pe Rubio. Când nici el nu s-a ivit, l-au prezentat pe subsecretarul mr. „Everybody”, trimis să ia prânzul la București, ca pe o eminență cenușie a Departamentului de Stat”, a mai scris.

El consideră că reuniunea de la București a fost prezentată mult mai important decât a fost în realitate.

„Au titrat triumfător: «La București se iau decizii cruciale pentru securitatea NATO!». Singurii «grei» dintre cei prezenți, președintele Ucrainei, președintele Poloniei, președintele Finlandei. Secretarul general NATO, Rutte, a preferat vita în meniu. Pe cale de consecință, agapa a arătat ca o reuniune pricăjită de provincie, rămâne de văzut a cui provincie...”, a mai afirmat jurnalistul.

El susține că cea mai importantă întrebare care trebuia pusă este dacă Trump „nu va ridica un deget în apărarea unei Europe atacate de Rusia”.

„Dimpotrivă, atunci o va lovi și el mai abitir decât oricum o face, amenințând cu scoaterea masivă de trupe americane din Germania. Prin urmare, n-ar fi bine să ne înțelegem ca niciuna dintre țările prezente la București să nu primească aceste trupe relocate decât dacă va hotărî asta NATO, prin consens, nu că așa vrea Trump?”, spune CTP.

El a conchis: „Dacă a fost în stare să mobilizeze echipe numeroase de căutători voluntari, elicoptere, câini, camere cu termoviziune ca să salveze viața unui copil de 5 ani pierdut într-o zonă păduroasă greu accesibilă, și l-au găsit în 48 de ore, înseamnă că România nu e încă un stat eșuat, mai putem trage nădejde”.

Afirmațiile vin în contextul în care Președintele Nicușor Dan a găzduit miercuri, la Palatul Cotroceni, cea de‑a 11‑a ediție a Summitului Formatului București 9. Evenimentul a avut loc în prezența reprezentanților statelor membre B9, țărilor nordice, SUA și Ucrainei.

Reprezentat al președintelui american Donald Trump este Thomas G. DiNanno, care ocupă funcția de subsecretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională în cadrul Departamentului de Stat al SUA.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
digi24.ro
image
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
Vladimir Ionaș, după dezvăluirea Gândul: Dacă un pesedist făcea ce a făcut doamna Gheorghiu, era deja la DNA
gandul.ro
image
Inflația a urcat la 10,7% în aprilie. Electricitatea, motorina și cafeaua, între cele mai mari scumpiri
mediafax.ro
image
De ce a a explodat Sorana Cîrstea la ultimul meci cu Coco Gauff, la Madrid: ”Mă deranjează. E vorba de sportivitate!”
fanatik.ro
image
„E un miracol că l-au găsit viu!” Analiza cruntă a medicului pediatru în cazul băiețelului din Sibiu. Mai mult de 24 de ore nu rezista
libertatea.ro
image
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
digi24.ro
image
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
gsp.ro
image
I-a spus-o pe față lui Cristi Chivu, înainte de finala Cupei: "Râde toată Europa de tine!"
digisport.ro
image
Ceaiul preferat al japonezilor, mai bogat în calciu decât laptele. Cum se prepară corect și cine ar trebui să îl evite
click.ro
image
Oana Gheorghiu, acuzată că a trimis e-mailuri către ADR și STS în favoarea nemților de la Schwarz. Cum explică ea intervenția
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
observatornews.ro
image
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
cancan.ro
image
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Codul Rutier 2026: parcarea ilegală te poate costa peste 1.000 de lei. Unde nu ai voie să oprești nici măcar câteva minute
playtech.ro
image
Mama lui Vlad Pascu vrea ca datoriile și penalitățile uriașe pe care le-a acumulat să fie suspendate. Se plânge că riscă să fie executată silit
fanatik.ro
image
Cât de departe va ajunge recesiunea în România. Economist: ”Vom merge cel mai probabil pe modelul grec, că și așa ne plac vacanțele acolo”
ziare.com
image
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
digisport.ro
image
Regula care i-a surprins pe turiști într-un restaurant din Spania. Ce taxă au primit la finalul mesei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Amenzi duble pentru cei care stau la bloc. Cât plătești acum dacă îți deranjezi vecinii
mediaflux.ro
image
Motivul pentru care campioana olimpică se retrage din sport pentru a fi asistentă medicală
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
VIDEO Băiețelul dispărut în pădurile din Sibiu, găsit viu după aproape două zile. Salvatorii au izbucnit în aplauze când l-au văzut
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Charles și Margareta foto Instagram Facebook jpg
Poveste uitată: frumoasa prințesă brunetă despre care s-a speculat, în anii '70, c-ar fi aleasa lui Charles e chiar Margareta
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Poveste uitată: frumoasa prințesă brunetă despre care s-a speculat, în anii '70, c-ar fi aleasa lui Charles e chiar Margareta

Click! Pentru femei

image
A ajuns numai piele și os! La 63 de ani, Demi Moore are o siluetă îngrijorător de slabă!

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul