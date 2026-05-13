Cristian Tudor Popescu, nemulțumit de summitul B9. „Agapa a arătat ca o reuniune pricăjită de provincie”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat o serie de critici dure la adresa scenei politice și a reuniunii B9 organizate la București, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Într-o postare intitulată sugestiv „Summitul Țuțuiatu”, Cristian Tudor Popescu a început prin a-l ironiza pe președintele Nicușor Dan pentru solicitarea adresată viitorului Executiv privind elaborarea rapidă a bugetului pe 2027.

„Încă o năsărâmbă a președintelui Dan: a trasat sarcină noului guvern să facă bugetul pe 2027 până în septembrie! «Noul guvern» deocamdată nu există și nici nu se zărește. Bugetul pe 2026 s-a dus până în aprilie...”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul spune că realizarea unui astfel de obiectiv depinde de mai mulți factori externi și de îndeplinirea unor condiții importante.

„Las la o parte aceste aspecte și vă întreb: cum să facă bugetul când socoteala depinde de îndeplinirea jaloanelor PNRR, mult întârziată, până la 31 august și demararea programului de securitate națională SAFE, ca să știi de câți bani dispui?”, afirmă acesta.

Grindeanu „se vrea premier”

În același mesaj, CTP îl atacă și pe liderul PSD Sorin Grindeanu, despre care spune că „se scălâmbăie și se vrea premier”.

„Un aspect interesant al făpturii care se scălâmbăie și se vrea premier, denumită Grindeanu: la încheietura mâinii stângi poartă cel puțin 4 brățări, atâtea am numărat când și-a ridicat mâna cu o unduire de baiaderă”, a scris gazetarul.

Cristian Tudor Popescu critică și reacțiile PSD după anunțul privind recesiunea economică tehnică.

„Acesta e singurul comentariu la măscăreala anti Bolojan de după anunțul previzibil de recesiune economică tehnică al INS. A, și deviza social-democrată: «PSD a dat, fie numele său binecuvântat, Bolojan a luat, fie-i numele blestemat!»”, a mai transmis acesta.

„B9, cel mai înalt vârf din Munții Măcinului, Țuțuiatu”

Gazetarul a comentat, totodată, și reuniunea B9 desfășurată la București, pe care o compară cu „cel mai înalt vârf din Munții Măcinului”.

„Presa pro PSDan a umflat în neștire «Summitul» B9, care s-a dovedit cel mai înalt vârf din Munții Măcinului, Țuțuiatu, 467 metri Au tot anunțat cum a fost invitat Trump, ca și cum ar fi venit. Apoi, l-au dat ca înlocuitor pe Rubio. Când nici el nu s-a ivit, l-au prezentat pe subsecretarul mr. „Everybody”, trimis să ia prânzul la București, ca pe o eminență cenușie a Departamentului de Stat”, a mai scris.

El consideră că reuniunea de la București a fost prezentată mult mai important decât a fost în realitate.

„Au titrat triumfător: «La București se iau decizii cruciale pentru securitatea NATO!». Singurii «grei» dintre cei prezenți, președintele Ucrainei, președintele Poloniei, președintele Finlandei. Secretarul general NATO, Rutte, a preferat vita în meniu. Pe cale de consecință, agapa a arătat ca o reuniune pricăjită de provincie, rămâne de văzut a cui provincie...”, a mai afirmat jurnalistul.

El susține că cea mai importantă întrebare care trebuia pusă este dacă Trump „nu va ridica un deget în apărarea unei Europe atacate de Rusia”.

„Dimpotrivă, atunci o va lovi și el mai abitir decât oricum o face, amenințând cu scoaterea masivă de trupe americane din Germania. Prin urmare, n-ar fi bine să ne înțelegem ca niciuna dintre țările prezente la București să nu primească aceste trupe relocate decât dacă va hotărî asta NATO, prin consens, nu că așa vrea Trump?”, spune CTP.

El a conchis: „Dacă a fost în stare să mobilizeze echipe numeroase de căutători voluntari, elicoptere, câini, camere cu termoviziune ca să salveze viața unui copil de 5 ani pierdut într-o zonă păduroasă greu accesibilă, și l-au găsit în 48 de ore, înseamnă că România nu e încă un stat eșuat, mai putem trage nădejde”.

Afirmațiile vin în contextul în care Președintele Nicușor Dan a găzduit miercuri, la Palatul Cotroceni, cea de‑a 11‑a ediție a Summitului Formatului București 9. Evenimentul a avut loc în prezența reprezentanților statelor membre B9, țărilor nordice, SUA și Ucrainei.

Reprezentat al președintelui american Donald Trump este Thomas G. DiNanno, care ocupă funcția de subsecretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională în cadrul Departamentului de Stat al SUA.