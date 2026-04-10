Accident grav cu șapte răniți la ieșirea din Mediaș. Una dintre victime a fost preluată de un elicoper SMURD. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat

Un accident rutier cu șapte victime a avut loc vineri după-amiază pe drumul județean DJ 141, la ieșirea din municipiul Mediaș spre localitatea Moșna. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat activarea Planului Roșu de intervenție, având în vedere numărul persoanelor implicate.

UPDATE – Cinci persoane au fost transportate la spital în urma accidentului. Planul Roșu a fost dezactivat

În accident au fost implicate trei autoturisme și șapte persoane, precizează ISU Sibiu.

În urma evaluării medicale cinci persoane au fost transportate la spital:

- un tânăr în vârstă de 19 ani cu multiple traumatisme, conștient;

- o minoră în vârstă de 16 ani cu traumatism la picior;

- un minor în vârstă de 17 ani cu traumatism cranian;

- un bărbat în vârstă de 36 de ani cu traumatism grav la picior - transportat cu elicopterul la spitalul din Tg. Mureș;

- o femeie în vârstă de 31 de ani cu episoade de pierdere a stării de conștiență și o plagă la nivelul urechii.

Celelalte două persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

UPDATE Două victime au avut nevoie de descarcerare

Două dintre victime au rămas încarcerate în urma impactului. Ambele au fost extrase din autoturisme și predate echipajelor medicale aflate la fața locului.

Pentru gestionarea situației, forțele de intervenție au fost suplimentate cu o ambulanță SMURD cu medic.

Știrea inițială

„La fața locului au fost mobilizate inițial un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean. În sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD din Târgu Mureș”, a transmis ISU Sibiu.

Din primele informații, în accident au fost implicate două autovehicule și șapte persoane. Două dintre acestea au rămas încarcerate, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare.

„Având în vedere numărul victimelor, la nivelul județului Sibiu a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, a precizat ISU Sibiu.

Persoanele încarcerate au fost extrase în siguranță și predate echipajelor medicale. De asemenea, forțele de intervenție au fost suplimentate cu o ambulanță SMURD cu medic.

Misiunea este în continuare în dinamică, iar echipajele acționează pentru acordarea asistenței medicale victimelor și gestionarea situației operative.

Traficul rutier e blocat

Știre in curs de actualizare