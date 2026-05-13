Metrou va ajunge în vestul Capitalei până la Chiajna şi Cartierul Latin. A fost aprobat protocolul pentru extinderea magistralei M3

Metroul bucureştean ar urma să ajungă în anii următori în unele dintre cele mai aglomerate zone rezidenţiale din vestul Capitalei, după ce Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat protocolul necesar pentru extinderea magistralei M3 către Centura Capitalei, Chiajna şi Cartierul Latin.

Anunţul a fost făcut miercuri, 13 mai, pe pagina de Facebook a Primăria Capitalei, unde se precizează că proiectul va fi realizat în parteneriat cu Metrorex, Primăria Sectorului 6 şi Ministerul Transporturilor.

Potrivit autorităţilor, lucrările vor fi împărţite în trei tronsoane distincte, fiecare urmând să deservească zone aflate în prezent printre cele mai afectate de traficul intens de la intrarea în Bucureşti.

* Primul tronson, între Păcii şi Linia de Centură Vest, va avea o lungime de aproximativ 3,7 kilometri şi va include patru staţii subterane. Acesta va asigura legătura dintre metrou şi inelul feroviar al Capitalei, în partea de vest a oraşului.

* Al doilea tronson va lega staţia Preciziei de zona Chiajna şi de cartierul Militari Residence, precum şi de Complexul Comercial Militari. Traseul va avea aproximativ 3,3 kilometri şi va include două staţii supraterane.

* Cel de-al treilea segment va extinde magistrala M3 dinspre Preciziei către Cartierul Latin, în zona Bragadiru. Acest tronson va avea aproximativ 4,36 kilometri şi două staţii supraterane.

Conform protocolului aprobat, Primăria Capitalei va oferi asistenţă tehnică pentru Metrorex şi Primăria Sectorului 6, în timp ce acestea se vor ocupa de realizarea documentaţiilor şi studiilor necesare pentru implementarea proiectului.