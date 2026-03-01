Şofer străin, grav rănit după ce s-a răsturnat cu TIR-ul în Vâlcea. Traficul pe DN 7 spre Sibiu, blocat pe ambele sensuri

Accident grav în Vâlcea, unde un TIR a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un șanț în localitatea Proieni, județul Vâlcea. Șoferul, inconștient, a fost extras de echipele de descarcerare și transportat la spital, iar traficul pe DN 7 este complet blocat.

Un TIR s-a răsturnat în cursul după-amiezii de duminică, 1 martie, pe DN 7, între Râmnicu Vâlcea și Sibiu, în localitatea Proieni, județul Vâlcea, provocând rănirea gravă a șoferului și blocarea completă a traficului pe ambele sensuri, potrivit Centrului Infotrafic.

Șoferul camionului a fost găsit inconștient și a fost extras de echipele de descarcerare. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

„Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, la kilometrul 211, localitatea Proieni, județul Vâlcea, conducătorul unui autocamion a pierdut controlul direcției și a ieșit în afara carosabilului, pe sensul de mers către Sibiu - Râmnicu Vâlcea. A rezultat rănirea șoferului, care este inconștient. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creștere”, a precizat Centrul Infotrafic.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea a precizat că în accident a fost implicat un singur vehicul, condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani, cetățean străin.

„Din primele verificări efectuate s-a stabilit că în eveniment a fost implicat un singur vehicul, respectiv o autoutilitară, condusă de un bărbat în vârstă de 45 de ani, cetățean străin, care ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în șanț. În urma accidentului, conducătorul auto a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Vâlcea.

La fața locului au intervenit și echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, care l-au scos pe șofer din cabină, l-au predat echipajului medical și au asigurat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a accidentului, iar traficul pe DN 7 rămâne oprit pe ambele sensuri până la finalizarea intervențiilor și eliberarea carosabilului.