Un copil de 11 ani și-a lovit cu mașina propria mamă. Femeia, transportată la spital cu răni grave

O femeie de 48 de ani a ajuns la spital după ce fiul ei, în vârstă de 11 ani, s-a urcat la volanul mașinii şi a lovit-o. Accidentul a avut loc miercuri seara, 25 februarie, pe strada Octavian Goga din comuna Șelimbăr, Sibiu.

Potrivit Sibiu Independent, minorul s-a urcat la volan și a pornit motorul în timp ce mama sa se afla în fața vehiculului. Mașina s-a pus în mișcare, lovind femeia și proiectând-o în zidul unui imobil din apropiere.

Un echipaj SMURD a sosit la fața locului și i-au acordat primele îngrijiri victimei, care era conștientă, însă prezenta răni serioase.

Femeia a suferit un traumatism de bazin și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu pentru investigații medicale amănunțite.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs incidentul.