Video Zeci de oameni s-au înghesuit să adune portocalele împrăștiate dintr-un TIR răsturnat pe un drum din Mehedinți

Un TIR încărcat cu portocale s-a răsturnat în această dimineață pe DN 56A, în zona Dealului Stârmina din Mehedinți. În urma accidentului, zeci de oameni s-au înghesuit să adune fructele împrăștiate pe șosea.

Un autotren încărcat cu portocale s-a răsturnat vineri dimineață pe DN 56A, în zona Dealului Stârmina, județul Mehedinți. Accidentul a avut loc în jurul orei 05.30, scrie presa locală.

Camionul răsturnat pe carosabil a blocat parțial traficul, împrăștiind portocalele pe drum. Operațiunea de ridicare a cabinei și a remorcii a durat câteva ore, timp în care fructele au rămas pe asfalt.

Sursa: TikTok / roxy roxana2003and

Ulterior, o parte din marfă a fost cărată pe marginea șoselei, pentru a permite intervenția utilajelor.

Sursa: TikTok / roxy roxana2003and

În imaginile surprinse după accident se vede cum zeci de persoane se înghesuie în jurul lădițelor ude, sub ploaie, pentru a aduna portocalele rămase pe marginea drumului.

Sursa: TikTok / edymarian.12

După ridicarea cabinei și a remorcii, precum și după strângerea fructelor rămase pe carosabil, circulația pe DN 56A a fost reluată.

Autoritățile nu au raportat victime și nici alte vehicule implicate în accident.