 Momentul în care o mașină de poliție rupe parapetul unui pod și cade în râu: doi agenți se aflau în autoturism | adevarul.ro
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Video Momentul în care o mașină de poliție rupe parapetul unui pod și cade în râu: doi agenți se aflau în autoturism

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O mașină de poliție a căzut în râul Vltava, după ce a derapat pe șinele ude de tramvai de pe podul Hlávka din Praga. Accidentul s-a produs sâmbătă, 10 octombrie, și a fost surprins de o cameră de supraveghere. Doi polițiști se aflau în autoturism, iar un martor a intervenit pentru a-i ajuta înainte de sosirea echipajelor de salvare.

Imaginile surprind momentul în care mașina de poliție derapează pe șinele ude, se apropie periculos de alte autoturisme aflate în trafic și lovește parapetul podului. Vehiculul trece prin parapet și cade în apele râului Vltava. 

Accidentul s-a produs în jurul orei 8:00. Cauzele exacte nu au fost stabilite deocamdată.

O mașină de poliție a rupt parapetul unui pod și a căzut în râu
O mașină de poliție a rupt parapetul unui pod și a căzut în râu Foto: captură X

„Din motive care nu au fost încă stabilite, vehiculul a părăsit carosabilul și a căzut în râul Vltava. Era o mașină de poliție, în care se aflau polițiști”, a declarat Jan Rybanský, purtătorul de cuvânt al Poliției, pentru TN.cz.

Doi polițiști au suferit răni ușoare

Cei doi agenți au scăpat cu răni ușoare, însă au fost afectați de frig și au prezentat simptome de hipotermie. Potrivit presei cehe, aceștia nu au suferit leziuni grave.

Un alergător aflat în apropiere a intervenit imediat pentru a-i ajuta pe polițiști înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Ulterior, reprezentanții Poliției i-au mulțumit public pentru gestul său și au făcut apel la acesta să ia legătura cu autoritățile, deoarece doreau să îi mulțumească și personal.

„Dacă este posibil, vă rugăm să contactați numărul de urgență 158. Ne-ar face plăcere să îi mulțumim și personal”, au transmis reprezentanții Poliției pe rețelele de socializare.

După accident, echipele de intervenție au desfășurat o operațiune pentru recuperarea autoturismului din râul Vltava. Presa cehă a publicat și imagini de la scoaterea mașinii din apă.

Înregistrarea accidentului arată cum vehiculul pierde aderența pe șinele ude și ajunge în râu în doar câteva secunde, după ce lovește parapetul podului.

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