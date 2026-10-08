 Lingouri de aur false, vândute pe internet. Un bărbat din Arad ar fi înșelat un cumpărător cu 5.000 de lei | adevarul.ro
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Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, invitat la Interviurile „Adevărul”

Lingouri de aur false, vândute pe internet. Un bărbat din Arad ar fi înșelat un cumpărător cu 5.000 de lei

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Polițiștii și procurorii din Arad au făcut joi două percheziții într-un dosar de înșelăciune, în care un bărbat este suspectat că ar fi vândut pe internet lingouri prezentate drept aur de 24 de karate, dar care ar fi fost confecționate din aliaje fără valoare comparabilă cu cea a aurului.

Lingouri de aur false, vândute pe internet.
Lingouri de aur false, vândute pe internet. Foto: Profimedia

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi vândut două lingouri de câte 5 grame, iar cumpărătorul ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 5.000 de lei.

„Suspectul, utilizând o aplicație de anunțuri online, a pus în vânzare și a vândut un număr de două lingouri, a câte 5 grame fiecare, pe care le-a prezentat ca fiind din aur de 24K deși în realitate acestea erau compuse din diverse aliaje (cupru în aliaj cu zinc, nichel și argint), având o valoare economică mult mai mică, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu de aprox. 5.000 lei”, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, relatează News.ro.

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi încercat să creeze aparența unor produse autentice. Lingourile erau ambalate și sigilate și aveau aplicată o marcă falsă.

Pentru fiecare tranzacție, bărbatul ar fi folosit același cont din aplicația de vânzări online și câte o cartelă telefonică.

În urma celor două percheziții efectuate în județul Arad au fost descoperite și ridicate alte cinci lingouri de câte 5 grame, inscripționate Valcambi Suisse și susceptibile a fi falsificate. Polițiștii au mai ridicat un telefon mobil și două cartele telefonice.

Față de bărbat a fost emis un mandat de aducere, iar cercetările continuă în dosarul penal privind infracțiunea de înșelăciune.

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