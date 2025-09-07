Intervenție dificilă în miez de noapte, pentru salvarea unui bucureștean grav rănit în munți. A căzut 30 de metri într-o prăpastie

Un turist în vârstă de 58 de ani din București a fost grav rănit, sâmbătă seară, după ce a căzut 30 de metri de pe poteca de pe Valea Cerbului, fiind recuperat de o echipă de zece salvatori montani aflați într-o misiune dificilă contracronometru.

„Zece salvatori montani au intervenit pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din Bucureşti, care a avut ghinionul să alunece și să cadă mai bine de 30 m, pe Valea Cerbului, din poteca marcată. A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare și transport atent", a informat, duminică, Salvamont Prahova într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate, turistul era parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul respectiv.

„Apelul de urgenţă a fost la ora 20:45, iar misiunea de salvare s-a încheiat la 3:40, prin predarea la ambulanţă a pacientului", precizează Salvamont Prahova.