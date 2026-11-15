 Cel mai lung viaduct din vestul României se apropie de finalizare. Cum au progresat lucrările la „autostrada cu tuneluri” | adevarul.ro
search
Duminică, 15 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cel mai lung viaduct din vestul României se apropie de finalizare. Cum au progresat lucrările la „autostrada cu tuneluri”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Cel mai lung viaduct construit în vestul României, pasajul de 1,1 kilometri de pe Autostrada A1 Lugoj – Deva, se apropie de finalizare. După aproape trei ani de la începerea lucrărilor, stadiul lucrărilor pe „autostrada cu tuneluri” a ajuns la 82 la sută.

Viaductul de pe Autostrada Lugoj - Deva.
Viaductul de pe Autostrada Lugoj - Deva. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

A treia toamnă pe șantierul „autostrăzii cu tuneluri” din vestul României, un tronson de 9,13 kilometri construit de la zero la limita județelor Hunedoara și Timiș, i-a adus pe constructori mai aproape de finalizarea obiectivului.

Lucrările au început în 2024, iar în primele două sezoane reci muncitorii au fost nevoiți să lucreze pe șantiere pline de noroi.

De această dată, mai mult de jumătate din traseu este asfaltată, iar lucrările au avansat atât la pasaje, cât și în subteran. Cele două tuneluri de pe viitoarea autostradă au fost străpunse, iar viaductul de aproape 1,1 kilometri a căpătat formă. Progresul pe întregul șantier a ajuns la 82 la sută.

Viaductul de 1,1 kilometri, cu toate grinzile montate

Viaductul de la kilometrul 52+150 al Autostrăzii A1 Margina–Holdea, una dintre cele mai impresionante structuri rutiere construite în vestul României, are o lungime de 1.085 de metri și 25 de deschideri. În zona cea mai înaltă, construcția depășește 12 metri și traversează o vale și calea ferată Lugoj–Ilia, în apropierea localității Nemeșești, din județul Timiș.

Montarea celor 208 grinzi prevăzute în proiect a fost finalizată, iar constructorii au trecut la instalarea predalelor, elemente prefabricate folosite la realizarea tablierului. Grinzile au fost produse în fabrica amenajată pe șantier, unde sunt realizate peste 440 de asemenea elemente pentru podurile, pasajele și viaductele întregului tronson.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, stadiul de realizare a structurilor rutiere a ajuns la 75 la sută.

„La pasajul din zona Margina se armează placa de suprabetonare. La pasajul de peste 1 km au fost montate toate grinzile, iar în prezent se lucrează la montarea predalelor. La viaductul dintre cele două tuneluri a fost finalizată placa de suprabetonare pe ambele căi”, a transmis DRDP Timișoara.

Cum se lucrează în tunelurile autostrăzii

Lucrările continuă și la cele două tuneluri, ale căror patru galerii au o lungime cumulată de aproximativ 4,6 kilometri. Tunelul mare, din zona Holdea, are galerii de 1.985 și 1.825 de metri, iar tunelul mic, din zona Nemeșești, are galerii de 415 și 367,5 metri.

Excavarea tuturor galeriilor a fost finalizată în septembrie 2026, însă constructorii mai au de executat lucrările la structurile interioare, hidroizolații și instalații.

„În galeriile tunelului lung continuă lucrările la structura interioară: armarea, cofrarea și betonarea radierului, respectiv hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale”, a informat DRDP Timișoara.

Autostrada cu tuneluri din vestul României, asfaltată pe jumătate. Când va fi străpuns tunelul de aproape doi kilometri
Lucrări pe șantierul Autostrăzii Lugoj Deva Foto DRDP Timișoara 7 jpg
1/12
Lucrări pe șantierul Autostrăzii Lugoj Deva Foto DRDP Timișoara 7 jpg Foto: DRDP Timișoara

Totodată, a început realizarea infrastructurii necesare sistemelor inteligente de transport (ITS) din tuneluri. Pe sectoarele unde lucrările sunt mai avansate au fost montați stâlpii de iluminat din zona mediană, iar în apropiere de Margina se execută lucrări de așternere a stratului de bază al drumului.

Când ar putea fi deschis circulației ultimul sector lipsă al A1

Sectorul Margina–Holdea, de la limita județelor Timiș și Hunedoara, a rămas ultima porțiune nefinalizată a Autostrăzii A1 dintre Sibiu și frontiera cu Ungaria, la Nădlac. Tronsonul are aproximativ 13,5 kilometri, dintre care peste nouă kilometri sunt construiți de la zero, iar ceilalți aproximativ patru kilometri au fost realizați în mare parte până în 2017, dar au rămas închiși traficului.

Lucrările la lotul 2 al Autostrăzii Lugoj–Deva au început în 2013, iar în martie 2017 au fost deschiși circulației aproximativ 15 kilometri între Traian Vuia și Margina. Sectorul rămas spre Holdea nu a mai fost finalizat, după ce autoritățile au decis modificarea proiectului pentru a include două tuneluri destinate reducerii impactului autostrăzii asupra mediului și protejării coridoarelor de deplasare a animalelor sălbatice.

În 2017, contractul inițial a fost reziliat, iar statul român a reluat procedurile pentru proiectarea și construirea sectorului rămas. După mai mulți ani de întârzieri și litigii, în octombrie 2022 a fost semnat noul contract de proiectare și execuție, în valoare de aproximativ 1,82 miliarde de lei, fără TVA.

Harta „autostrăzilor subterane” din România, cu peste 26 de kilometri de tuneluri. Unde se construiesc supertunelurile

Contractul prevedea 11 luni pentru proiectare și 34 de luni pentru execuție, termenul inițial de realizare fiind anul 2026. Lucrările au început efectiv în 2024, după emiterea autorizațiilor de construire. Prima autorizație a fost emisă în aprilie, iar în august același an a fost autorizată și construirea celor două tuneluri și a pasajelor care le completează.

Potrivit estimărilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, deschiderea circulației pe sectorul Margina–Holdea este așteptată în prima jumătate a anului 2027.

Lucrări pe șantierul Autostrăzii Lugoj Deva Foto Daniel Guță (10) jpg
1/12
Lucrări pe șantierul Autostrăzii Lugoj Deva Foto Daniel Guță (10) jpg Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Inaugurarea va elimina întreruperea actuală a autostrăzii, care îi obligă pe șoferi să părăsească A1 și să tranziteze DN68A între Margina și Holdea. Astfel, va deveni posibilă circulația neîntreruptă pe autostradă între Sibiu și Nădlac, una dintre cele mai importante rute de transport dintre centrul României și vestul Europei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
digi24.ro
image
Încă o alianță a SUA se destramă sub administrația Trump. Relația diplomatică pe care a mai ruinat-o liderul de la Casa Albă
stirileprotv.ro
image
Misiunea lui Bolojan pentru SPP – să ducă invitații nunții la SPA
gandul.ro
image
Au strălucit la Rezidențiat 2026! Ce punctaje au obținut cei mai buni candidați din România
mediafax.ro
image
Ianis Hagi, scandal cu turcii! De ce nu joacă la Alanyaspor: „I-au cerut să renunțe la bani, iar el nu a vrut”
fanatik.ro
image
Punctajele maxime pe țară obținute la examenul de Rezidențiat 2026. Mărturiile candidaților după examenul decisiv: „În patru ore se decide ce ai făcut într-un an”
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui
digisport.ro
image
Cum poți preveni anemia în post! Mihaela Bilic, despre alimentele care reduc absorbția fierului
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Cum se fac croissantele 7 Days şi Milka. În fabrica de la Clinceni lucrează peste 800 de oameni, iar peste 60% din producţie rămâne în România
zf.ro
image
Noua provocare periculoasă de pe TikTok, direct în trafic. Cum testează copiii timpul de reacţie al şoferilor
observatornews.ro
image
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
cancan.ro
image
Pensie diminuată prin recalculare? Sute de mii de pensionari cer dreptate la CCR. Verdictul, pe 25 noiembrie
newsweek.ro
image
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
prosport.ro
image
De ce tot mai mulți oameni desenează linii albe pe geamuri. Au un rol mult mai important decât pare
playtech.ro
image
Şumudică – Mihai Stoica, schimb de mesaje incredibil după plecarea de la FCSB!
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
A venit replica Ucrainei, după declarația ”rușinoasă” din America + Anunțul făcut la aproape 5 ani de la startul războiului
digisport.ro
image
O casă tradițională din Munții Carpați se vinde cu doar 16.000 de euro! Cum arată locuința izolată
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Bolojan, mare barosan. Și-a măritat fata în palatul celui spre care au curs peste 67 de milioane de lei din bani publici!
romaniatv.net
image
Cât costă o friptură sau o supă la restaurantul Ileanei Sterp. Sora lui Culiță Sterp dă lovitura în afaceri!
mediaflux.ro
image
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
gsp.ro
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Regretele Biancăi Drăgușanu după relația cu Gabi Bădălău. Ce nu ar mai accepta niciodată de la un bărbat
click.ro
image
„Am făcut o prostie!” Alina Pușcaș, experiență plină de adrenalină alături de fiul său. Ce a pățit vedeta în timpul unei curse
click.ro
image
Situație revoltătoare la bloc! Un locatar a sunat la 112 din cauza plânsetelor unui bebeluș. Ce spun autoritățile despre astfel de reclamații
click.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât a ajuns să coste mâncarea la Târgul de Crăciun din Craiova! Prețurile care îi așteaptă pe vizitatori
image
Regretele Biancăi Drăgușanu după relația cu Gabi Bădălău. Ce nu ar mai accepta niciodată de la un bărbat

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României