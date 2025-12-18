Apele Române anunță că aproape toate localităţile din judeţul Prahova beneficiază de apă potabilă. Unde mai sunt restricții

Cu excepţia comunei Aluniş, unde furnizarea apei se face cu restricţii, toate localităţile din judeţul Prahova beneficiază de apă potabilă, a transmis joi, 18 decembrie, Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR).

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, care pot crea îngrijorare, Administrația Națională Apele Române face următoarele precizări privind alimentarea cu apă a localităților din județul Prahova, în contextul evenimentelor de la Barajul Paltinu. Reluarea alimentării cu apă pentru majoritatea localităților a început din 12 decembrie, conform analizelor DSP Prahova. În prezent, cu excepția localității Aluniș (unde apa este furnizată cu restricții), toate celelalte localități beneficiază de apă potabilă. În funcție de rezultatele analizelor disponibile mâine, alimentarea poate fi reluată integral și în Aluniș”, a transmis, joi, compania.

„Debitul a fost crescut pentru funcționarea optimă a sistemului”

ANAR precizează că asigură în continuare necesarul de apă brută pentru sistemul din județul Prahova, prin conducta CHEMP3 ELSID către acumularea Voila, „apa fiind introdusă în fluxul de tratare în condiții controlate”.

„Debitul a fost crescut la 4 m³/s pentru funcționarea optimă a sistemului, cu monitorizare permanentă a parametrilor de calitate. Nivelul apei în lacul de acumulare era, în această dimineață, de 631,65 mdMN, valoare care permite intervenții tehnice în siguranță și menținerea alimentării cu apă. Situația este gestionată printr-un comandament județean, cu participarea tuturor instituțiilor responsabile, iar deciziile sunt fundamentate exclusiv pe date măsurate din teren. Rezervele existente permit desfășurarea intervențiilor fără riscul întreruperii alimentării populației”, a mai comunicat ANAR.

Potrivit companiei, operațiunile tehnice de la Barajul Paltinu sunt monitorizate permanent și nu afectează apa livrată populației. Obiectivul comun rămâne asigurarea continuității alimentării cu apă, în condiții de siguranță.

„Facem apel la populație și mass-media să se informeze din surse oficiale și va continua să comunice transparent orice actualizare relevantă”, se mai arată în comunicatul companiei.