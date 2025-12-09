search
Apele Române: furnizarea apei la Voila este sigură până după sărbători. Posibile restricții după 1 ianuarie

Publicat:

Administrația Națională „Apele Române” a informat, marți, că în momentul de față este asigurat integral necesarul de apă brută pentru stația de la Voila, iar operatorul ESZ Prahova poate trata apa pentru potabilizare la parametri optimi. 

Stația Voila de la Paltinu FOTO: Facebook
Stația Voila de la Paltinu FOTO: Facebook

„Din informațiile pe care specialiștii de la Apele Române le dețin la această oră, în acumularea Paltinu sunt disponibili aproximativ 3 milioane m³ de apă. Debitul evacuat pentru tratarea apei este de 3 mc/s și reprezintă debitul maxim autorizat. Acesta poate asigura resursa de apă disponibilă operatorului de apă care permite tratarea apei pentru potabilizare și furnizarea acesteia fără restricții pentru un interval de 12 zile, în condițiile în care nu intră suplimentar apă în lac. Ținând însă cont de prognoza hidrologică imediată, estimăm creșteri de debite în lac, în regim natural, de până la circa 1,5 mc/s -3 mc/s. În această situație, perioada de furnizare a resursei de apă pentru potabilizare s-ar putea dubla, iar apa către populație ar putea fi furnizată fără restricții până la un interval de 24 de zile, adică ar putea acoperi toată perioada sărbătorilor de iarnă”, a informat ANAR printr-un comunicat.

Conform sursei citate, după 1 ianuarie, perioada ianuarie-februarie, caracterizată în mod tradiţional prin debite reduse şi temperaturi scăzute, poate favoriza o situaţie de deficit de apă sever. Acest deficit va fi determinat de: volumul redus de apă, existent în acumulare, influenţat şi de perioada sezonului rece care favorizează îngheţul; sezonul rece poate afecta modul de funcţionare a instalaţiilor hidrotehnice şi hidroenergetice şi sezonul rece favorizează creşteri ale consumului domestic.

„Pentru a proteja resursa şi pentru a evita pe cât posibil un scenariu al restricţiilor, Apele Române au solicitat organizarea unei şedinţe tehnice, sub coordonarea Consiliului Judeţean şi a Prefecturii Prahova, împreună cu toate instituţiile implicate (ANAR, ESZ Prahova, HidroPrahova, Hidroelectrica, Elsid) care să analizeze, în limitele legal instituţionale şi tehnice, posibilitatea furnizării apei către populaţie în regim restricţionat, începând din 1 ianuarie 2026. Măsura presupune reducerea debitului maxim autorizat care poate fi evacuat din acumulare şi furnizat către staţia de tratare Voila, măsură care ar permite extinderea perioadei de utilizare a volumelor disponibile şi prelungirea cât mai mult a intervalului de furnizare a apei căţre populaţie. În acelaşi timp, creează posibilitatea alocării timpului necesar în care SC Hidroelectrica SA să poată furniza un debit suplimentar prin instalaţiile sale, dar cu condiţia prealabilă efectuării unor teste tehnice”, se mai arată în comunicat.

Potrivit companiei, scopul principal al acestor demersuri este prevenirea aplicării unor restricții pentru populație, prin armonizarea regimului de exploatare a acumulării cu necesitățile operatorului de apă și cu evoluția consumului.

De asemenea, pentru fundamentarea deciziilor operative, Apele Române au propus constituirea unui grup de lucru interdisciplinar, alcătuit din specialiști ai instituției, experți ai mediului academic și reprezentanți ai operatorilor publici și privați. Grupul va analiza scenariile tehnice posibile, variațiile hidrologice și implicațiile asupra infrastructurii, urmând ca rezultatele să fie prezentate ulterior într-o ședința tehnică viitoare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, coordonată de prefect.

Administrația Națională „Apele Române” aduce la cunoștința publicului și a autorităților direct implicate faptul că este imperios necesar ca intervențiile asupra golirii de fund să fie amânate până după luna iunie a anului 2026. Acestea sunt conditionate de regimul hidrologic bogat în precipitații, caracteristic primăverii care impune necesitatea menținerii unui nivel ridicat al apei în acumulare și care nu permite atingerea (coborârea) în siguranță a nivelurilor necesare operațiunilor subacvatice.

Totodată, reprezentanţii Apele Române dau asigurări populaţiei că vor utiliza toate mijloacele tehnice şi instituţionale disponibile pentru „continuitatea alimentării cu apă şi pentru identificarea celor mai bune soluţii, astfel încât scenariul restricţiilor să fie evitat pe cât posibil”.

